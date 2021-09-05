الكوكي باق في الوفاق

ميركاتو

أعلنت إدارة الوفاق عبر صفحتها الرسمية عن أن المدرب الكوكي باق في العارضة الفنية للوفاق، رغم أن عقده ينتهي نهاية الشهر الحالي. وراجت في الآونة الأخيرة أخبار بخصوص رغبة المدرب الكوكي، الرحيل عن الفريق السطايفي، بعد تأخر تسديد أجوره التي يدين بها رفقة طاقمه الفني.وأنهى الكوكي البطولة الماضية، رفقة الفريق في المرتبة الثانية خلف بطل الدوري شباب بلوزداد.

حجار يوقع رسميًا مع شباب قسنطينة

وقع المدرب شريف حجارعقده مع ناديه الجديد شباب قسنطينة، لمدة سنتين. وجاء توقيع المدرب بمقر النادي، وبحضور المدير الإداري للفريق، رمزي قاسمي. كما وقّع أيضا مساعدا المدرب عقديهما، وهما لطفي بودراع وعبد الغني عوامري، وكذلك الهادي عمران كمدرب لحراس المرمى.هذا ويقترب النادي القسنطيني من إنهاء تعاقداته الصيفية، والانطلاق في التحضيرات للموسم الجديد، الذي سيبدأ بتربص يوم 6 سبتمبر الجاري بمدينة قسنطينة، على أن يتنقل بعدها الفريق إلى تيكجدة لاستكمال الاستعدادات.

سمير عيبود يوقّع لشباب قسنطينة

وقع اللاعب سمير عيبود، على عقود انتقاله لصفوف شباب قسنطينة، لمدة 3 مواسم، قادمًا من شباب بلوزداد.جرى توقيع العقود بمقر شباب قسنطينة، مع حضور المدير الرياضي للفريق، رمزي قاسمي، الذي اتفق مع اللاعب على كافة التفاصيل الشخصية. وسبق لسمير عيبود، اللعب رفقة شبيبة القبائل، وفاق سطيف وأخيرًا شباب بلوزداد، والذي شارك معه في 24 مباراة بكافة المسابقات. وكان شباب قسنطينة، قد ضم في وقت سابق، الثلاثي بلحول وبن شعيرة وذبيح.

ملال في الساورة

وقع رسمياً صانع العاب مولودية وهران ملال بن عمر عقد مع شبيبة الساورة يمتد لموسمين، ربما لخلافة بلال مسعودي الذي انتقل إلى نادي كورتري البلجيكي الناشط في الدرجة الأولى على شكل إعارة لمدة سنة كاملة مع أحقية الشراء.