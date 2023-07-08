الكوكي غادر رسميا.. والإعلان عن خليفته الأسبوع القادم

مهدي رابحي، رئيس شباب بلوزداد:

أعلن مهدي رابحي، رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، انتهاء تجربة المدرب التونسي نبيل الكوكي، مؤكدا في الوقت ذاته توصله إلى اتفاق مع لاعبين دوليين لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وقال رابحي في تصريحات لوسائل الإعلام: “سعداء جدا بهذا الفريق، الذي دخل التاريخ وأصبح حديث العام والخاص في الجزائر، بعد نجاحه في حصد لقب الدوري في أربع مناسبات على التوالي”.

وأضاف: “لحد الآن، لم نتفق مع أي مدرب لقيادة الفريق، وكل ما يقال هنا وهناك مجرد شائعات، بما في ذلك مدرب الوداد الرياضي المغربي سفين فاندنبروك، والأهم في الوقت الحالي بالنسبة لنا هو عدم التسرع، وترتيب البيت بعقلانية”.

وتابع: “سنعلن عن اسم المدرب الجديد بعد أسبوع من الآن، أي مع نهاية الدوري، وأشكر المدرب نبيل الكوكي على ما قدمه للفريق، ونتمنى له التوفيق في مشواره”.

وختم: “لا يمكنني الآن الإفصاح عن أسماء اللاعبين الذين اتفقنا معهم، ولكن هناك لاعبين دوليين وقعا معنا بصفة رسمية، وسنعلن عنهما في الوقت المناسب”.

وختم: “لم أفهم حتى الآن، كيف لفرق أنهت مرحلة الذهاب بـ7 و10 نقاط، أصبح في رصيدها الآن 37 و35 نقطة، صراحة لا أدري كيف تحول أداء لاعبيها بين مرحلة وأخرى”.