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رياضة

الكوكي وحلفاية يكشفان سبب خسارة الوفاق أمام الرجاء البيضاوي

سليم.ع
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الكوكي وحلفاية يكشفان سبب خسارة الوفاق أمام الرجاء البيضاوي

أرجع مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، الهزيمة التي منيّ بها فريقه أمام الرجاء البيضاوي، إلى غياب التركيز، بسبب حدوث أمور قبل المباراة..
وقال الكوكي عقب مباراة الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا: “هناك أمور حدثت، قبل المباراة، وهي أمور يجب ألا تحدث قبل مباراة كبيرة.. ولن أنشر الغسيل”.
وأضاف مدرب الوفاق: “الأزمة المالية كانت عائقا في عديد الأشياء، وأثرت على الأجواء في الفريق، ولا أريد التطرق إلى أمور داخلية تخص الفريق”.
ومن جهته قال المدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية في تصريحات إعلامية عقب الهزيمة أمام الرجاء البيضاوي: “للأسف بعض اللاعبين لم يكونوا في المستوى المطلوب، وتسببوا في تشتيت تركيز الفريق، بعدما طالبوا بمستحقاتهم العالقة ليلة المباراة”.
وأضاف حلفاية: “ما حدث لا يمكن السكوت عليه، خاصة أن هناك لاعبا قال لي لقد فزت بالكثير من الألقاب، ولست بحاجة لأي شيء باستثناء أموالي”.

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