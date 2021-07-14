الكوكي يغضب أنصار الوفاق.. مدرب بلوزداد ينتظر 8 نهائيات ونغيز يستغيث

لم تمر الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الرائد وفاق سطيف في وهران أمام المولودية المحلية، دون أن تخلف ردة فعل قوية من قبل أنصار “النسر الأسود”، الذين عبروا عن خيبة أمل كبيرة، وسط مخاوف من تضييع لقب بطولة هذا الموسم، خاصة بعد أن أصبح الوفاق يتقاسم الصدارة مع شباب بلوزداد، الذي حقق فوز ثمينا على جمعية الشلف ورفع رصيده إلى 60 نقطة، متفوقا على “السطايفية” بفارق الأهداف، مع لقاء متأخر لأبناء العقيبة.

ولم يسلم “الكوكي” من الانتقادات بعد الهزيمة برباعية كاملة، إذ صبت تعليقات الأنصار على تصريح المدرب الكوكي حول الهزيمة، والذي نشر على الصفحة الرسمية للوفاق، حادة ومطالبة بضرورة العودة إلى السكة الصحيحة قبل فوات الأوان، وبرّر الكوكي الهزيمة الثقيلة، بالغيابات ونقص التركيز بالإضافة إلى غياب روح المجموعة.

من جهة أخرى كان فريق شباب بلوزداد من بين أكبر المستفيدين من الجولة الحادية والثلاثين، بعد اعتلائه الصدارة، وقال مدرب “الشباب” زوران مانولوفيتش بعد الفوز على الشلف بهدفين مقابل هدف واحد، أن فريقه سيخوض 8 مباريات، بعقلية لعب النهائيات، من أجل الظفر بأكبر عدد من النقاط، والتتويج بلقب البطولة.

وعقب افتراق مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة، في الداربي العاصمي، على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، عبّر مدرب “المولودية” نبيل نغيز، عن استيائه من احتساب الحكم مصطفى غربال لركلة جزاء، لصالح الإتحاد، واشتكى نغيز من الظلم، وقال في هذا السياق: ” لحقنا لمرحلة نشعر فيها أننا نتعرض للظلم وحقنا ضاع…”.

وعرفت الجولة تشبث فريق شبيبة الساورة بالمركز الثالث، بعد فوزه في البرج على الأهلي المحلي بهدف دون رد، فيما قضى أولمبي المدية على آخر حظوظ فريق شبيبة سكيكدة في البقاء، بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة.