الكوكي يمتلك عرضين من الدوري المصري

صرح عبد الرحمن زيتوني وكيل أعمال المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، أن موكله يمتلك عرضين من الدوري المصري في الوقت الحالي. ويقود المدير الفني التونسي فريق شباب بلوزداد في الوقت الحالي، حيث استطاع الكوكي أن يفوز مع فريقه على الزمالك بنتيجة (1-0).

وقال وكيل أعمال الكوكي في تصريحات خاصة عبر “وين وين”، إن موكله يمتلك عرضًا من أحد الأندية الجماهيرية بجانب عرض آخر من جانب أندية الشركات. وعمل الكوكي في أندية عديدة داخل إفريقيا يأتي من أبرزها الصفاقسي والإفريقي التونسيين والهلال السوداني. وفضّل الزيتوني عدم الإفصاح عن اسم الناديين اللذان يرغبان في التعاقد مع موكله في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الكوكي مرشح للانتقال للدوري المصري في الفترة المقبلة. واستطاع فريق شباب بلوزداد أن يفتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز خارج ميدانه على الزمالك بنتيجة (1-0) ضمن حسابات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ويتواجد فريق شباب بلوزداد بالمجموعة الرابعة مع فرق الزمالك والترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني. ويتصدر ترتيب الدوري الجزائري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة.