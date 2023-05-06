الكوميدي حمزة فغولي يتماثل للشفاء

خضع لعملية جراحية بمستشفى مهام بشرشال

يتماثل الممثل الكوميدي حمزة فغولي المعروف بـ”ماما مسعودة ” للشفاء بعد خضوعه لتدخل جراحي على مستوى الرأس بمستشفى مهام المتخصص في جراحة الأعصاب بشرشال في تيبازة بحر الأسبوع الماضي.

وكللت العملية الجراحية التي أجريت للممثل حمزة فغولي بالمستشفى بالنجاح، حيث عاد إلى منزله بعد يومين من خروجه من غرفة العمليات وكان بإمكانه الخروج في نفس اليوم، غير أن إدارة المستشفى وبطلب من مديرة الثقافة فضلت بقاءه لمدة يومين لاسترجاع عافيته ومتابعة حالته الصحية عن قرب.

وحظي الممثل الكوميدي بتعاطف واسع من قبل المواطنين من مختلف الفئات بتيبازة، بعد تداول تدهور حالته الصحية وإصابته على مستوى الرأس الناتج عن سقوطه منذ مدة، حيث تداول على زيارته ممثلون ابرزهم الفنان المعروف “عثمان عريوات” بالإضافة إلى جمعيات خيرية بالولاية. كما قام والي الولاية بزيارته للاطمئنان على صحته وكلف مديرة الثقافة بمتابعة وضعيته والتكفل به، حيث قامت بكل الإجراءات اللازمة لتحويله إلى المستشفى لإجراء العملية الجراحية والتكفل به بعد نجاح العملية.

وقالت مدير الثقافة في اتصال بالشروق اليومي انها زارته عدة مرات ببيته قبل نقله إلى المستشفى، وبعد نجاح العملية التي خضع لها طلبنا من إدارة المستشفى ابقاءه لفترة اضافية لأجل تعافيه جيدا وهو ما لبته الإدارة، وبعدها تضيف طهرات صبيحة تكفلنا بكل الإجراءات لنقله إلى بيته ومتابعة تعافيه نهائيا.