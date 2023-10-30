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يوم الخميس..

الكونغرس الأمريكي يُصوت على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار للكيان الصهيوني

الشروق أونلاين
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الكونغرس الأمريكي يُصوت على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار للكيان الصهيوني
ح.م
الرئيس الأمريكي جو بايدن

يُصوت الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس المقبل، على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار للاحتلال الصهيوني. 

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن وسائل إعلام الاحتلال أن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، يهدفون إلى الدفع بمشروع قانون تقديم المساعدات للكيان الصهيوني.

وأعلنت قيادة الأغلبية الجمهورية حسب المصدر ذاته أن التصويت على القانون سيجري الخميس. “ويتضمن مشروع القانون حزمة مساعدات بقيمة 14.5 مليار دولار”.

وقال  رئيس مجلس النواب الأمريكي المعين حديثا مايك جونسون: “سنطرح مشروع قانون مستقل لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب”.

وأضاف جونسون أنه “يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراء مماثلا في مجلس الشيوخ”.

وقال جونسون إن “تعزيز الدعم لإسرائيل” يجب أن “يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي في أعقاب الهجوم المفاجئ، الذي وقع في 7 أكتوبر الجاري. على الدولة العبرية من قبل -ما يصفه- مسلحي “حماس” من قطاع غزة”.

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