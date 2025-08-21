-- -- -- / -- -- --
“الكونغرس خاضع لهيمنة الصهاينة”.. وهذا ما كشفته نائبة أمريكية!

كشفت النائبة الجمهورية الأميركية مارجوري تايلور غرين، خضوع الكونغرس الأميركي لهيمنة غير مسبوقة من قبل اللوبي الصهيوني.

غرين، المعروفة بمواقفها المثيرة للجدل، لم تتردد في اتهام تل أبيب بامتلاك نفوذ يفوق ما تملكه أي دولة أخرى داخل الولايات المتحدة، ووصفت ممارساتها تجاه قطاع غزة بـ”الإبادة الجماعية”، لتكون بذلك أول نائبة جمهورية تكسر هذا الصمت السياسي.

وقالت غرين، في تصريحات أدلت بها الأربعاء، إن “إسرائيل هي الوحيدة التي تتمتع بنفوذ وسيطرة هائلين على معظم زملائي في الكونغرس”، مضيفة أن هناك آلية ضغط واضحة تقودها منظمات مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC) تهدف إلى ضمان ولاء المشرعين الجدد من خلال تنظيم زيارات إلى تل أبيب.

وأكدت أن هذه الممارسات تجعل من تل أبيب اللاعب الأجنبي الأكثر تأثيرًا في السياسة الأميركية، معتبرة أن ذلك لا يخضع للرقابة الكافية، رغم طبيعته التي تندرج ضمن أنشطة الضغط الخارجي، وفقا لوكالة الأناضول.

وكانت النائبة قد انتقدت قرار الإفراج عن أحد المسؤولين الصهاينة، الذي اعتقل بتهم جرائم جنسية ضد الأطفال في لاس فيغاس، وقالت إن إدارة ترامب ضغطت لتبرئته رغم وجود “وثائق ضده بنسبة 100%”.

في ذات السياق تداول نشطاء مقطعا للنائبة تقول فيه: “يمكنك أن تحرق أي علم في أمريكا، بما في ذلك علمنا الأمريكي، لكن لا يمكنك حرق العلم الإسرائيلي في أمريكا كما قال القاضي مكفادين”.

وتعد مارجوري تايلور غرين أول نائبة جمهورية تصف ما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة بـ”الإبادة الجماعية”، في ظل استمرار العدوان منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 156 ألفًا، إضافة إلى آلاف المفقودين والمهجّرين، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.

