-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الكونغرس يوافق على تعيين السفيرة الأمريكية الجديدة بالجزائر

الشروق أونلاين
  • 12622
  • 12
الكونغرس يوافق على تعيين السفيرة الأمريكية الجديدة بالجزائر
أرشيف
إليزابيث مور أوبين السفيرة الأمريكية الجديدة بالجزائر

صوت الكونغرس الأمريكي على ترشيح إدارة جو بايدن الدبلوماسية إليزابيث مور أوبين، سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، حيث ظل المنصب شاغرا منذ مغادرة جون ديسروشر صيف 2020.

وفي أفريل 2021، اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين السفيرة الجديدة لواشنطن بالجزائر وهي الدبلوماسية إليزابيث مور أوبين، خلفا لجون ديسروشر، الذي غادر  منصبه قبل أشهر.

السفيرة

وفي الولايات المتحدة يمر ترشيح الرئيس للسفراء عبر الكونغرس للموافقة قبل أن يصبح رسميا.

و إليزابيث مور أوبين التي سبق وأن شغلت منصبا دبلوماسيا بالسفارة الامريكية بالجزائر بين 2011 و2014.

وتشغل إليزابيت منذ جانفي 2021،  منصب القائم بأعمال نائب مساعد الأمين لمكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA).

وهي أيضًا عضو منتخبة في مجلس إدارة المرأة التنفيذية في الدولة الأمريكية.

وبين أوت وديسمبر 2020 ، كانت مستشارة أولى في منطقة الشرق الأدنى وقبل ذلك ، كانت المدير التنفيذي للمكتب التنفيذي المشترك لمكاتب شؤون الشرق الأدنى وشؤون جنوب ووسط آسيا والذي يقدم  التوجيه السياسي والتوجيه والتخطيط لإدارة 45 منصبًا دبلوماسيًا بميزانية 2.5 مليار دولار أمريكي.

وفي ماي 2016 ، أصبحت نائبة رئيس بعثة الولايات المتحدة في كندا وبعدها  القائم بالأعمال  عام 2017.

من 2014 إلى 2016 ، كانت المدير التنفيذي لمكتب شؤون نصف الكرة الغربي.

من 2011 إلى 2014 ، شغلت منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في الجزائر .

وفي الولايات المتحدة الأامريكية ، عملت إليزابيث أيضًا كمديرة للموارد البشرية للمكتب التنفيذي المشترك لمكاتب شؤون الشرق الأدنى وشؤون جنوب ووسط آسيا ؛ مساعد خاص لوكيل الوزارة للشؤون الإدارية ؛ كمسؤول إدارة بريد في مكتب شؤون نصف الكرة الغربي ؛ فضلا عن جولتين في الأمانة التنفيذية. كمسؤول مراقبة ومسؤول خط.

في الخارج ، عملت أيضًا كمستشار إداري لسفارة تل أبيب. مسؤول إدارة الموارد الدولية لـ USNATO في بروكسل ؛ موظف إداري في القنصلية العامة في تورنتو ؛ وكمسؤول خدمات عامة في القنصلية العامة في هونغ كونغ. كانت جولتيها للمبتدئين في سفارة روما وفي القنصلية العامة في كوراكاو.

وحصلت هذه الدبلوماسية على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية بارنارد عام 1987. حصلت على دورات الدراسات العليا في العلاقات الدولية من كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة بجامعة سيراكيوز وتتحدث الفرنسية بطلاقة والإيطالية تتحدث بطلاقة.

جون ديسروشر يغادر الجزائر

وشهر أوت 2020، أعلن  السفير الأمريكي جون ديسروشر أنه يستعد لمغادرة الجزائر بعد 3 سنوات قضاها ممثلا لواشنطن دون إعلان خليفته في المنصب.
وقام السفير الأمريكي، الإثنين، بزيارة وداع للوزير الأول عبد العزيز جراد حسب بيان للوزارة الأولى.
ووفق نفس المصدر “استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الاثنين، السيد جون ديسروشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه”.

من جهته نشر السفير الأمريكي تغريدة جاء فيها “أديت اليوم زيارة وداع للوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بمناسبة إنتهاء مهامي في الجزائر. وقد تطرقنا إلى التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولقد جددت إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز العلاقات مع الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية”.
وعين ديسروشر سفيرا للولايات المتحدة بالجزائر عام 2017 خلفا لجوان بولاشيك.

مقالات ذات صلة
الجزائر أبطال العرب

الجزائر أبطال العرب

الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مساجد الجمهورية

الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مساجد الجمهورية

الداخلية تتدخل “لفك” الانسدادات بالبلديات!

الداخلية تتدخل “لفك” الانسدادات بالبلديات!

احتفالات الفوز بكأس العرب تفجّر عواصم العالم

احتفالات الفوز بكأس العرب تفجّر عواصم العالم

لعمامرة يلتقي 8 وزراء خارجية أفارقة في تركيا

لعمامرة يلتقي 8 وزراء خارجية أفارقة في تركيا

تأجيل محاكمة وزراء سابقين وحداد إلى 30 ديسمبر الجاري

تأجيل محاكمة وزراء سابقين وحداد إلى 30 ديسمبر الجاري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
12
  • مواطن

    نرجو أن تساعدتا السفيرة الجديدة للخروج من أزمة الزيت و البطاطا

    11
  • Islam

    We created you from a male and a female "
    and made you into nations and tribes
    so that you may know each other.
    In the sight of God,
    . the most noble of you is he who fears Him most”
    ............................................................(The verse 13 of the chapter entitled --“Coran ”)

    2
  • Omar

    UN CHANGEMENT À 4 MOIS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES.

    -4
  • Zahra

    شكرا لك ولكن قبل مغدرتك ندعك للاسلام حتى لاتسأل يوم القيامة

    8
  • بلاد الغربة المرة

    طريق السلامة سعادة السفير
    اتمنى لك النجاح والتوفيق و الصحة و العافية و لزوجتك المحترمة ✌

    5
  • moh

    ما يمدش الفيزا

    1
  • KAMEL

    وكذلك السفيرالفرنسي. صورة طبق الأصل لبرنارليفي

    6
  • شخص

    إلى المعلق الأول (شكر لمناصرة فريقنا وطني) :
    تقول (أنت أحببت الجزائر) ! باين بلي انت نية بزاف، العالم بأسره يعلم أن سفارات أمريكا في العالم في مقر استخبارات و جوسسة (حتى عند حلفاءها مثل بريطانيا) و هذا السفير كغيره كانت مهمته نقل كل اخبار الجزائر (من الذرة إلى المجرة).
    فرجاءاً ارفعوا مستوى التحليل.

    14
  • سمير

    تهلا في الزوجة نتاعك برك هذا مانوصيك

    23
  • كلمة انصاف

    الدنيا تفرق و الاخرة تفرق ... يادرا نعيشوا حياة طيبة ولا نودعوا??!! اللهم احسن خواتيمنا.

    22
  • شكر لمناصرة فريقنا وطني

    يا سعادة السفير أنت أحببت الجزائر و سفرت إلى مناطق عدة في بلدنا لتكتشف جمال الجزائر مع السلامة يا صديق الجزائر وشكرا لك لمناصرة فريقنا الوطني و زوجتك أيضا ?

    31
  • فكر مليح

    الله لا يردو، تحيا الجزائري تحيا فلسطين.

    -21

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد