الكونغوليون يُريدون تطهير “الكاف” من قاذورات المغربي لقجع

أعلن اتحاد الكونغو الديموقراطية لِكرة القدم مساء الإثنين، عن مقاضاة نظيره المغربي لدى المحكمة الرياضية الدولية (التاس) بِمدينة لوزان السويسرية.

ومعلوم أن الأحكام التي تصدرها هيئة “التاس” إلزامية، سواء على الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، أو الدولي، أو اتحاد محلّي، أو على مستوى الأندية.

وقال اتحاد الكرة الكونغولي إنه لم يستسغ بعد، إقدام “الكاف” على إلغاء عقوبة الإيقاف التي أصدرتها ضدّ المدرب المغربي وليد الركراكي، بناءً على طعن تقدّم به اتحاد الكرة المغربي.

ويُؤمن اتحاد الكرة الكونغولي أن المدرب المغربي صدر عنه سلوك عنصريّ ضد اللاعب شانسيل مبيمبا، وهو ما يستوجب عقوبة مُغلّظة.

وما زال بيدق النّظام المغربي فوزي لقجع يعبث بِآلية صنع القرارات في بيت “الكاف”، بعد أن وفّر له منصبه الحكومي “المخزني” الأغلفة المالية المطلوبة، لِشراء ذمم مسؤولين في اتحاد الكرة الإفريقي، وآخرين من بلدان في القارّة السّمراء.