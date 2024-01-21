الكونغولي مبيمبا: مدرب المغرب شتمني بِكلام عنصري

اتّهم اللاعب الدولي الكونغولي شانسيل مبيمبا النّاخب الوطني المغربي وليد الركراكي، بِمُمارسته العنصرية.

وقال المدافع الكونغولي مبيمبا إن المدرب المغربي شتمه بِكلام عنصري. وأضاف أن الصور التلفزيونية لم تُظهر عنصرية وليد الركراكي.

وأطلق شانسيل مبيمبا هذه التصريحات، بعد نهاية مباراة منتخب بلاده الكونغو الديموقراطية والمنافس المغربي. في المنطقة المخصّصة للإعلاميين.

واختتم قائد منتخب الكونغو الديموقراطية قائلا إنه يُفضّل التزام الصّمت، وترك العدالة الإلهية تُنصفه. في إشارة إلى “جبن” مسؤولي الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، وتراخيهم في معاقبة المدرب المغربي وليد الركراكي، بِسبب سقوط الهيئة رهينة بيدق النظام المغربي فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المحلّي.

هذا وتعرّض قائد منتخب الكونغو الديموقراطية شانسيل مبيمبا لِسيل من الشتائم العنصرية، كان مصدرها الجمهور المغربي.

وعجّت صفحة المدافع مبيمبا في منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مساء الأحد بِالشتائم العنصرية، مثلما هو الشّأن بِوصفه بِالقرد. وذلك على خلفية ما حدث في مباراة مُنتخبَي الكونغو الديموقراطية والمغرب.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، ما زالت “الكاف” لم تُصدر أيّ بيان بِشأن أحداث المباراة المذكورة، والشتائم العنصرية التي تعرّض لها اللاعب شانسيل مبيمبا.