الكونغو الديموقراطية تتأهّل

حجز منتخب الكونغو الديموقراطية مساء السبت، تأشيرة التأهّل لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وفازت الكونغو الديموقراطية بِثنائية نظيفة على الزائر السوداني، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات “الكان” الإيفواري.

وفي لقاء آخر عن الفوج التاسع، فازت موريتانيا بِنتيجة (2-1) على الضّيف منتخب الغابون.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية على النّحو التالي:

1- الكونغو الديموقراطية 12ن

2- موريتانيا 10ن

3- الغابون 7ن

4- السودان 6ن

وهكذا التحقت الكونغو الديموقراطية بِموريتانيا، واقتطعتا تذكرة حضور المحفل العاجي. بينما أُقصي منتخبا الغابون والسودان.

وقبل “كان” 2024، شارك فريق الكونغو الديموقراطية 19 مرّة في البطولة الإفريقية، وأحرز كأسَي نُسختَي 1968 و1974. فيما غاب عن آخر طبعة بِالكاميرون عام 2022.

وبات منتخب الكونغو الديموقراطية الفريق رقم “21”، الذي يبلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. في انتظار ثلاثة منتخبات أُخرى تُضبط هُوِّيتها بعد إسدال ستار المشهد الختامي.