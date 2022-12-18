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رياضة

الكونغو الديموقراطية تستدعي 37 لاعبا عشية “شان” الجزائر

علي بهلولي
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الكونغو الديموقراطية تستدعي 37 لاعبا عشية “شان” الجزائر
ح.م
لقطة من المباراة الودّية بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره من الكونغو الديموقراطية في جوان 2022.

استلم 37 لاعبا من المنتخب المحلّي للكونغو الديموقراطية دعوة المشاركة في تربّص مُغلق، تحضيرا لِمنافسة “شان” الجزائر 2023.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023. حيث تلعب الكونغو الديموقراطية ضمن الفوج الثاني إلى جانب السنيغال وكوت ديفوار وأوغندا.

وذكرت تقارير صحفية كونغولية صادرة، الأحد، أن الناخب الوطني المحلّي أوتيس نغوما استدعى 37 لاعبا، لِإقامة تربّص قصير داخل القواعد، ينطلق في الـ 27 من ديسمبر الحالي ويدوم ثلاثة أيّام.

وأضافت أن التقني نغوما سيقوم بعد هذه المحطّة الإعدادية، بِتقليص القائمة إلى 28 لاعبا، جديرا بِخوض “شان” الجزائر 2023.

وعلى مرّ 13 سنة خلت، نظّمت “الكاف” 6 نسخ لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، وأحرزت الكونغو الديموقراطية كأسَي 2009 و2016 بِكوت ديفوار ورواندا، على التوالي.

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