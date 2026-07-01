الكونغو الديموقراطية تُحرج إنجلترا

أحرج منتخب الكونغو الديموقراطية مساء الأربعاء العملاق الإنجليزي، في ساحة كأس العالم لِكرة القدم.

وفازت إنجلترا بِشقّ الأنفس (2-1) على الكونغو الديموقراطية، في مباراة الدور الـ 16، لُعبت أطوارها بِأمريكا، تحت إدارة حكم الساحة الأردني أدهم المخادمة.

وبادر منتخب الكونغو الديموقراطية مبكّرا إلى التسجيل في الدقيقة السابعة، بِواسطة اللاعب برايان سيبونغا. وأنقذ منتخب المدرب توماس توخيل المهاجم المخضرم هاري كين، بِهدفَين في الدقيقتَين الـ 75 والـ 86.

وتُشارك الكونغو الديموقراطية لِثاني مرّة في كأس العالم، بعد حضورها نسخة ألمانيا الغربية 1974 بِاسم “الزائير”، وخروجها من الدور الأوّل. بينما تذوّقت إنجلترا حلاوة اللقب العالمي في طبعة 1966، التي احتضنت أطوارها.

وفي ثمن نهائي المونديال، وفي ساعة من مبكّرة من صباح الإثنين المقبل، يلعب فريق إنجلترا مع منتخب المكسيك.

وتأهّلت المكسيك فجر الأربعاء، بعد الفوز على الإكواتور بِثنائية نظيفة.