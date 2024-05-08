الكونغو تريد إعادة بعث علاقاتها العريقة مع الجزائر

رئيس برلمانها يصف تبون بـ"الشخصية الحكيمة والفذة"

أكد رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو، إيسيدور مفوبا، الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن رغبة بلاده في إعادة بعث علاقاتها العريقة مع الجزائر، مؤكدا “التوافق التام” للرؤى بين رئيسي البلدين، عبد المجيد تبون ونظيره دنيس ساسو نغيسو.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، قال إيسيدور مفوبا: “عشت لحظات تاريخية واستمعت لصوت الحكمة في وقت أصبحت فيه الحكمة عملة نادرة”، معبرا عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية الذي وصفه بـ”الشخصية الفذة”.

وأشاد رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو بـ”علاقات التعاون العريقة بين البلدين والتي تعود إلى سنة 1964″، مشيرا إلى أن هذه العلاقات “عرفت زخما كبيرا بعودة الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو إلى سدة الحكم”، كما أبرز “التوافق التام للرؤى بين رئيسي البلدين”.

وأوضح أن الرئيس ساسو نغيسو “يترقب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين لإعادة بعث بعض الملفات ويأسف لكون الاتفاقيات المبرمة سنة 2017 خلال زيارته للجزائر لم تترجم بعد على أرض الواقع”.

ولدى تطرقه إلى التعاون البرلماني، قال إيسيدور مفوبا أن رئيس الجمهورية نوه خلال اللقاء بتوصل الغرفتين البرلمانيتين إلى التوقيع على اتفاقية إطار بينهما، كما أعرب عن تمنياته بأن “يتطور التعاون بين الغرفتين إلى أقصى درجة وفي أقرب الآجال”.