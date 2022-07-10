الكونغو تطرد مُدرّبا فرنسيا استلم رشوة من المغرب

طردت إدارة نادي مازيمبي من الكونغو الديموقراطية مُدرّبا فرنسيا، بعد استلامه رشوة من مسؤولي فريق مغربي.

وقالت إدارة نادي مازيمبي الكونغولي في أحدث بيان لها، إنها أنهت مهام التقني الفرنسي ألكسندر كوبولاني، مدرب اللّياقة البدنية لِفريقها الكروي.

وكانت إدارة نادي مازيمبي الكونغولي قد استقدمت التقني الفرنسي ألكسندر كوبولاني، في أفريل 2021.

وأوضحت إدارة نادي مازيمبي الكونغولي أن ألكسندر كوبولاني اقترح على الحارس سيادي باجيو، منحه مبلغ 40 ألف أورو (نحو نصف مليار سنتيم)، حتى يُساعد الفريق المُنافس نادي نهضة بركان المغربي على التأهّل.

وأشارت إدارة نادي مازيمبي الكونغولي، إلى أن الرّشوة (المبلغ المذكور أعلاه) مصدرها مسؤولي نادي نهضة بركان المغربي، الذين نسّقوا في الخفاء مع التقني كوبولاني.

وواجه فريق مازيمبي منافسه نادي نهضة بركان في ماي الماضي، بِرسم نصف نهائي كأس “الكاف”. وحينها فاز مُمثّل الكرة الكونغولية بِميدانه ذهابا (1-0)، وخسر خارج القواعد إيابا (1-4)، فودّع السباق. مع تسجيل مشاركة الحارس سيادي باجيو أساسيا في صفوف النادي الكونغولي.

للإشارة، فإن نادي نهضة بركان كان يرأسه فوزي لقجع، وتخلّى عنه بعد التحاقه بِمنصب الرجل الأوّل في اتحاد الكرة المغربي. لكن بقي هذا المسؤول على ارتباط ولو من بعيد بِفريقه السابق.