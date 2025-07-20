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رياضة

الكونغو تعتذر إلى اتحاد الكرة الجزائري

علي بهلولي
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الكونغو تعتذر إلى اتحاد الكرة الجزائري

قدّم اتحاد الكرة للكونغو الديموقراطية اعتذاره إلى نظيره الجزائري، بعد إلغاء تربص منتخب بلاده للاعبين المحليين.

وكان يُفترض تنظيم مقابلتَين ودّيتَين للمنتخب الوطني المحلّي مع نظيره الكونغولي بِالجزائر، أواخر جويلية الحالي. ضمن إطار استعدادات الطرفَين لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025، التي تنطلق في الـ 2 من أوت المقبل.

وقال اتحاد الكرة الكونغولي إن تربّص منتخبه المحلي بِالجزائر أُلغي، مثلما هو الشأن للمقابلتَين الودّيتَين.

جاء ذلك بِسبب معاقبة المحكمة الرياضية الدولية بِمدينة لوزان السويسرية لِاتحاد الكرة الكونغولي، بعد إيقافه للبطولة المحلية، وتقدّم إدارة نادي مازيمبي بِشكوى لدى “التاس”.

وأمرت المحكمة الرياضية الدولية اتحاد الكرة الكونغولي بِاستئناف نشاط البطولة المحلية، في آجال لا تتجاوز الـ 31 من جويلية الحالي.

وختم اتحاد الكرة للكونغو الديموقراطية أحدث بيان له يقول: “نُقدّم اعتذرات صادقة لِشركائنا، أبرزهم اتحاد الكرة الجزائري، بِسبب هذا الإزعاج”.

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