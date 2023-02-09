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الكويت تتبرّع بـ30 مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا

الشروق أونلاين
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الكويت تتبرّع بـ30 مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا
أرشيف
زلزال تركيا وسوريا

قدّمت الكويت تبرعا بقيمة 30 مليون دولار لدعم جهود إغاثة المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية يوم الخميس، سيتم تقسيم مبلغ التبرع بالتساوي بين عمليات الإغاثة في سوريا وتركيا.

وجاءت المبادرة الكويتية بتوجيه من أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الجابر الصباح، يضيف المصدر.

وأودى زلزال عنيف ضرب كهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر الإثنين، بشدّة 7.8 درجات على سلّم ريجتر، بحياة ما يزيد عن 19 ألف شخصا في سوريا وتركيا.

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