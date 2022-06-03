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الكويت تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بسبب الترويج للمثلية

الشروق أونلاين
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الكويت تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بسبب الترويج للمثلية

استدعت وزارة خارجية الكويت، الخميس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية.

وقال بيان للخارجية: ‏إستدعت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة السيد جيم هوليستايدر والتقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد، وذلك على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية.

وأضاف:وقد سلم الأحمد السيد جيم مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشرة وتشدد على ضرورة إحترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت والإلتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات إلتزاماً بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

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