الكويت تستضيف مواجهة فلسطين وأستراليا في التصفيات الآسيوية المزدوجة

بعد رفض الاتحاد الأسيوي طلب الجزائر

سيكون إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت مسرحاً لمواجهة منتخب فلسطين أمام نظيره الأسترالي في 21 نوفمبر المقبل، ضمن الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان رسمي نشره على حسابه في منصة “إكس” “تويتر سابقاً، الجمعة: “بتوجيهات من القيادة السياسية يعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استضافة مباراة منتخب فلسطين الشقيق مع نظيره الأسترالي، وذلك على إستاد جابر الأحمد الدولي في 21 نوفمبر المقبل ضمن الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027″.

وأضاف البيان: “تلقى الاتحاد الجمعة موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة مباراة فلسطين وأستراليا، وذلك من منطلق الدعم والتضامن مع المنتخب الفلسطيني الذي تمنعه الظروف الراهنة من اللعب على أراضيه ووسط جماهيره”.

وأردف: “يتوجه الاتحاد الكويتي لكرة القدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء والهيئة العامة للرياضة لتحمل كافة تكاليف الاستضافة وتسهيل الإجراءات أمام إقامة المباراة في البلاد واستضافة المنتخب الفلسطيني الشقيق”.

وفي وقت سابق، كان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد تقدم بطلب رسمي من أجل استضافة كل مبارياته بالجزائر، إلا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلب منتخب فلسطين خوض مبارياته البيتية في الجزائر، ضمن التصفيات المزدوجة،، لأن الأخيرة تعتبر تابعة للاتحاد الأفريقي للعبة وليس لقارة آسيا.

علما أن الاتحاد الجزائري وعلى لسان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي قد أكد في تصريحات صحفية أن الجزائر مستعدة لمساعدة المنتخب الفلسطيني بقرار من الدولة الجزائرية، وستضع تحت تصرفه كل الإمكانيات سواء في التحضيرات أم في اللقاءات الودية أم الرسمية.