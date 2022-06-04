الكويت تسجّل أقوى زلزال في تاريخها
سجّلت الكويت هزّة أرضية بقوة 5 درجات على سلّم ريشتر فجر السبت، وهو الزلزال الأقوى في تاريخ البلاد، حسب مصادر رسمية.
وقالت وزارة الإعلام الكويتية إنّ الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، سجّلت زلزالا بقوة 5 بمقياس ريشتر جنوب غرب الأحمدي.
ووقع الزلزال في حدود الساعة 04:28 صباحا بالتوقيت المحلي. ويعتبر “أعلى زلزال تسجّله الكويت في تاريخها”، حسب ما ذكره رئيس شبكة الرصد عبد الله العنزي.
#الشبكة_الوطنية_الكويتية_لرصد_الزلازل: تسجيل زلزال بقوة 5 درجات جنوب غرب #الأحمدي
د.عبدالله العنزي-المشرف علي الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل: زلزال اليوم متوسط إلى شديد القوة وهو أعلى زلزال تسجله #الكويت في تاريخها#وزارة_الإعلام_الكويتhttps://t.co/tcg4uQWy8s pic.twitter.com/i27WB1KMcp
— MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) June 4, 2022