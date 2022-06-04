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الكويت تسجّل أقوى زلزال في تاريخها

الشروق أونلاين
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الكويت تسجّل أقوى زلزال في تاريخها
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تعبيرية

سجّلت الكويت هزّة أرضية بقوة 5 درجات على سلّم ريشتر فجر السبت، وهو الزلزال الأقوى في تاريخ البلاد، حسب مصادر رسمية.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية إنّ الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، سجّلت زلزالا بقوة 5 بمقياس ريشتر جنوب غرب الأحمدي.

ووقع الزلزال في حدود الساعة 04:28 صباحا بالتوقيت المحلي. ويعتبر “أعلى زلزال تسجّله الكويت في تاريخها”، حسب ما ذكره رئيس شبكة الرصد عبد الله العنزي.

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