الكويت تطلق قمرها الاصطناعي الأول إلى الفضاء

الكويت تطلق قمرها الأول إلى الفضاء

تستعدّ الكويت لإطلاق قمرها الاصطناعي الأول “كويت سات 1″، إلى مداره في الفضاء، على متن صاروخ فضائي من منصة لشركة “سبايس إكس” بفلوريدا الأمريكية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في الكويت، عن مدير العمليات بالمشروع الكويتي للقمر الاصطناعي أحمد الكندري، سيتمّ الإطلاق يوم الثلاثاء 3 جانفي الجاري.

وأوضح الكندري أن القمر سيرسل إشارته الأولى إلى المحطة الأرضية في جامعة الكويت، بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من إطلاقه.

وقال المسؤول ذاته أن إطلاق هذا القمر، سيكون “بداية لرحلة الكويت إلى عالم الفضاء. ولفتح باب الطموح أمام المزيد من الأقمار. ولإنشاء قطاع فضائي مستدام في البلاد”.