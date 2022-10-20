الكويت.. توقيف سارق سيارات المصلين بعد انتشار فيديو له عبر الشبكات
أوقفت الشرطة الكويتية، الأربعاء، سارق سيارات المصلين، أثناء تواجدهم داخل المسجد لآداء صلاة الفجر، بعد انتشار فيديو عبر الشبكات.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية على تويتر أن الأجهزة الأمنية رصدت المقطع الذي يوثق “تحطيم زجاج مركبات وسرقة محتوياتها أمام إحدى المساجد في صلاة الفجر”.
• مواطن يحذر من ترك المقتنيات الثمينة داخل المركبات خاصة مركبات المصلين عند أدائهم صلاة الفجر في المساجد.. خشية تعرضها للسرقة عن طريق كسر النوافذhttps://t.co/BYa7768wW4#الكويت #سرقات_الكويت #سرقة_الكويت #جرائم_الكويت #مسجد_فلاح_دويم_المويزري #سرقة_مصلين #سرقة_مركبة
— جرائم ومحاكم (@cckwt) October 16, 2022
وأضاف البيان أنه تم تشكيل فريق عمل لتحديد المتهم، وبعد أخذ الإذن القانوني تم عمل “كمين محكم وضبطه”.
الإعلام الأمني:
الامن الجنائي يضبط شخص قام بسرقة مركبات المصلين اثناء تواجدهم داخل المسجد pic.twitter.com/VjdzMJOpW1
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 19, 2022
وتداول نشطاء، مقطعا مصورا يوثق لحظة القبض على المتهم بعد الكمين المحكم أمام أحد المساجد.
الأمن الجنائي تمكن من إغلاق ملفات قضايا سرقة مركبات المصلين بمنطقة عبدالله المبارك قبل أيام بضبط المتهم 👮♂️🥷
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.#الكويت #الداخلية #سرقة pic.twitter.com/cpd21RKgoE
— ahmed shoney – journalist 🗞 (@shoney_ahmed) October 19, 2022
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف وأقر بارتكاب العديد من الحوادث، وتم حصر 23 قضية في محافظة الفروانية وجاري حصر باقي القضايا في جميع المحافظات، تمهيدا لاحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقا لبيان الداخلية الكويتية.