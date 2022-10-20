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الكويت.. توقيف سارق سيارات المصلين بعد انتشار فيديو له عبر الشبكات

الشروق أونلاين
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الكويت.. توقيف سارق سيارات المصلين بعد انتشار فيديو له عبر الشبكات
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المسجد أين نفذ السارق عديد العمليات

أوقفت الشرطة الكويتية، الأربعاء، سارق سيارات المصلين، أثناء تواجدهم داخل المسجد لآداء صلاة الفجر، بعد انتشار فيديو عبر الشبكات.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية على تويتر أن الأجهزة الأمنية رصدت المقطع الذي يوثق “تحطيم زجاج مركبات وسرقة محتوياتها أمام إحدى المساجد في صلاة الفجر”.

وأضاف البيان أنه تم تشكيل فريق عمل لتحديد المتهم، وبعد أخذ الإذن القانوني تم عمل “كمين محكم وضبطه”.

وتداول نشطاء، مقطعا مصورا يوثق لحظة القبض على المتهم بعد الكمين المحكم أمام أحد المساجد.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف وأقر بارتكاب العديد من الحوادث، وتم حصر 23 قضية في محافظة الفروانية وجاري حصر باقي القضايا في جميع المحافظات، تمهيدا لاحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقا لبيان الداخلية الكويتية.

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