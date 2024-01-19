الكيان الصهيوني سيفشل في منع قيام الدولة الفلسطينية

أكد دعم الجزائر لها بقوة في مجلس الأمن.. لعقاب:

جدد وزير الاتصال محمد لعقاب، التأكيد على أن الجزائر ستدعم بقوة المطالب الوطنية الفلسطينية، خلال عضويتها لمجلس الأمن الدولي هذا العام والعام القادم.

وشدد الوزير لعقاب، في حديث للموقع الإخباري “عربي21″، على أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والعنصرية وكل “سلطات الكيان المحتل”، ستفشل في تحقيق سياساتها التي تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”.

ونوه المتحدث بموقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والجزائر حكومة وشعبا الداعم “بقوة” لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ضمن دولة ذات سيادة، مع عدم اختزال مطالبه في “المطالب الإنسانية الظرفية” على أهميتها، ورغم حاجة ملايين المواطنين الفلسطينيين للمساعدات الفورية لتأمين حاجاتهم الملحة للماء والغذاء والدواء والملابس والإيواء.

وأعلن لعقاب أن الجزائر تقوم بمساع لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيدا بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار قدمته الجزائر فور عضويتها له، ينص على منع تهجير الشعب الفلسطيني، وعدّ ذلك انتصارا للدبلوماسية الجزائرية والدول التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها الوطني والسياسي وإنهاء الاحتلال.

وفسر تعمد قوات الاحتلال اغتيال أكثر من 115 إعلامي وعائلاتهم، بمحاولتها كسب “معركة الصورة”؛ لأن مئات الصحفيين والمصورين والمتعاونين والمتطوعين معهم كسروا الحصار الإعلامي، وفضحوا بالصوت والصورة ممارسات سلطات الاحتلال في كامل فلسطين المحتلة، وخاصة في قطاع غزة المحتل.

واستنتج وزير الاتصال أن الحرب الصهيونية الجديدة ضد شعب فلسطين في غزة والضفة، كشفت أن “إرادة الإعلاميين الوطنيين المهنيين، أقوى وأنجع وأحسن مردودا من الشركات المتعددة الجنسيات في قطاعات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي، التي كرست انحيازها للكيان المحتل، وتحاول تشويه صورة الفلسطينيين والعرب والأفارقة والمسلمين وقضاياهم الوطنية العادلة، وعلى رأسها حق شعب فلسطين في دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس”.

وحذر الوزير من التوظيف السلبي للذكاء الاصطناعي دوليا في قطاعات الإعلام والاتصال وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك بما يتسبب في نشر الأخبار الزائفة والأكاذيب وهتك الأعراض، داعيا الدول العربية إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي العالمي؛ خدمة لبرامج التقدم العلمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.