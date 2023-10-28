الكيان الصهيوني يتعنت لمواقفه ويصف 120 دولة بـ”الدناءة”!

في تعنت صارخ لمواقفه الرامية للقضاء على المقاومة الفلسطينية مهما كلفه ذلك من ثمن، تطاول الكيان الصهيوني على 120 دولة واصفا إياها بـ “الدناءة”.

وبحسب الجزيرة نت فقد اتهم الكيان الغادر 120 دولة تبنت في الأمم المتحدة قرارا لإرساء وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بمساندة الإرهاب، معلنا رفضه القاطع لأي دعوة من شأنها وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين -عبر منصة إكس- إن إسرائيل ترفض رفضا قاطعا أي دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنهم يعتزمون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تماما، كما تعامل العالم مع النازيين وتنظيم الدولة الإسلامية، على حد تعبيره.

واستنكر كوهين قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة، ووصفه بأنه “مخزي”.

وصوتت 120 دولة لصالح القرار و14 دولة ضده، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا.

وطرحت وثيقة القرار التي دعا إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب الصهيونية على قطاع غزة المستمرة منذ 3 أسابيع، بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وتزامن التصويت على القرار مع قطع الاحتلال الإسرائيلي جميع الاتصالات عن قطاع غزة، وشنّها غارات غير مسبوقة، وصفت بأنها الأعنف منذ بداية الحرب.

وأسفر العدوان على غزة عن استشهاد وإصابة الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، وسط انقطاع للتيار الكهربائي ومنع دخول الوقود، مما يحد من عمل القطاع الصحي الذي أعلن انهياره الكامل.