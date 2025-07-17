الكيان الصهيوني يحدد جزء من الأراضي السورية كمناطق منزوعة السلاح

يُصر الكيان الصهيوني عبر التصريحات الرسمية لمسؤوليه على فرض واقع جديد في سوريا بتخصيص مناطق منزوعة السلاح ، تكون عازلة بين الأراضي المحتلة في فلسطين وبين الأراضي السورية ، بحيث تشمل هذه المنطقة السويداء والجولان المحتل

هذا وقد بدأ الكيان تصعيدا مسلحا ضد سوريا تحت ذريعة الدفاع عن الدروز الذين يعيشون في منطقة السويداء ، وذلك بعد أحداث أمنية حصلت داخل المنطقة استوجبت تدخّل وزارة الدفاع السورية التي أرسلت قوة عسكرية لفرض الأمن في المنطقة التي تعتبر ضمن الأراضي السورية ، لكن عبر طائرات صهيونية الحدود ، ودخلت الأجواء السورية ، وقامت بقصف القوة الأمنية السورية التي كانت متوجهة إلى السويداء تحت ذريعة حماية الدروز كما خرج وأعلن مسؤولون صهاينة ، ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى إعلان منطقة جغرافية عازلة بين دمشق والأراضي المحتلة تكون منزوعة السلاح ، بحيث يُمنع النظام السوري من إرسال أسلحته وآلياته إلى هذه المنطقة ، رغم أنها جزء من الأراضي والسيادة السورية ، ولا توجد أي لوائح دولية أو اتفاقيات تسمح بفرض مثل هكذا منطقة من جانب أحادي