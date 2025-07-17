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العالم

الكيان الصهيوني يحدد جزء من الأراضي السورية كمناطق منزوعة السلاح

Echoroukonline
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الكيان الصهيوني يحدد جزء من الأراضي السورية كمناطق منزوعة السلاح
صورة من خرائط قوقل

يُصر الكيان الصهيوني عبر التصريحات الرسمية لمسؤوليه على فرض واقع جديد في سوريا بتخصيص مناطق منزوعة السلاح ، تكون عازلة بين الأراضي المحتلة في فلسطين وبين الأراضي السورية ، بحيث تشمل هذه المنطقة السويداء والجولان المحتل

هذا وقد بدأ الكيان تصعيدا مسلحا ضد سوريا تحت ذريعة الدفاع عن الدروز الذين يعيشون في منطقة السويداء ، وذلك بعد أحداث أمنية حصلت داخل المنطقة استوجبت تدخّل وزارة الدفاع السورية التي أرسلت قوة عسكرية لفرض الأمن في المنطقة التي تعتبر ضمن الأراضي السورية ، لكن عبر طائرات صهيونية الحدود ، ودخلت الأجواء السورية ، وقامت بقصف القوة الأمنية السورية التي كانت متوجهة إلى السويداء تحت ذريعة حماية الدروز كما خرج وأعلن مسؤولون صهاينة ، ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى إعلان منطقة جغرافية عازلة بين دمشق والأراضي المحتلة تكون منزوعة السلاح ، بحيث يُمنع النظام السوري من إرسال أسلحته وآلياته إلى هذه المنطقة ، رغم أنها جزء من الأراضي والسيادة السورية ، ولا توجد أي لوائح دولية أو اتفاقيات تسمح بفرض مثل هكذا منطقة من جانب أحادي

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