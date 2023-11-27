الكيان الصهيوني يسحب دعمه لتنظيم السعودية “إكسبو 2030”

على خلفية العدوان على غزة :

نشرت وكالة "الأناضول" نقلا عن الإعلام العبري، أن تل أبيب قررت سحب دعمها لاستضافة السعودية لمعرض "إكسبو 2030".

نشرت وكالة “الأناضول” نقلا عن الإعلام العبري، أن تل أبيب قررت سحب دعمها لاستضافة السعودية لمعرض “إكسبو 2030” وهذا على خلفية عدوانها على غزة.

الوكالة قالت أن الكيان سيوجه دعمه لإيطاليا بدلا من المملكة العربية السعودية. فنقلت عن مصدر صهيوني لم تسمه إن تل أبيب التي دعمت في السابق السعودية كدولة مضيفة للحدث “قررت دعم إيطاليا بدلا منها، علي خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة”.

وقالت ذات المصادر الصهيونية إن “القرار اتخذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإن إسرائيل قررت دعم إيطاليا لتكون الدولة المضيفة للمعرض العالمي”.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي سواء من الكيان الصهيوني أو من السعودية.

وقدد جدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، في الإجتماع الافتراضي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام، الدعوة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني كما جدد أيضا رفض السعودية تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وقال بن سلمان خلال كلمته “إن ما تشهد غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت والبنى التحتية بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة. يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تستمر بالتفاقم يومًا بعد يوم ووضع حلول حاسمة لها.”

للإشارة “إكسبو 2030” هو معرض عالمي سيقام في عام 2030، حيث ستعرض فيه الدول والمؤسسات أحدث ابتكاراتها ومشاريعها ذات الأفكار الرائدة والمبتكرة. وقد قدمت روسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية طلبات لاستضافة هذا الحدث، وسيتم اختيار البلد المنظم غدا الثلاثاء 28 نوفمبر.