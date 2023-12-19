الكيان الصهيوني يقول أنه يريد الدّخول في هدنة أخرى

حماس : لا مفاوضات في ظل حرب الإبادة

قالت وكالة “رويترز” مساء اليوم الثلاثاء، 19 ديسمبر، أن رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، قد أبدى استعداد الكيان الدخول في هدنة أخرى بوساطة أجنبية من أجل استعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والسماح بوصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

الرئيس الصهيوني، والذي يعتبر دوره العام شرفيا إلى حد كبير، قال أمام حشد من السفراء، بحسب مكتبه، إن “إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية من أجل تمكين إطلاق سراح الرهائن”.

من جهتها، حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وفي بيان صحفي نشرته مساء اليوم، أكدت موقفها “الرافض بشكل قاطع لإجراء أي شكل من أشكال المفاوضات بشأن تبادل الأسرى في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.” لتضيف الحركة أنها منفتحة “على أي مبادرة تساهم في إنهاء العدوان على شعبنا وفتح المعابر لإدخال المساعدات وإغاثة الشعب الفلسطيني.”

كما قالت الحركة أيضا أنه “بفضل صمود شعبنا ومقاومته المنتصرة، نؤكد أن النظام الإسرائيلي الفاشي فشل في تحقيق أي من أهدافه المعلنة… ولم ينجح هذا الكيان الفاشي إلا في أن يظهر للعالم أجمع مستوى إجرامه وتعطشه للقتل.”