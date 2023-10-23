الكيان الصهيوني يهدد أنغام بإبادة شعب مصر وضم سيناء للأراضي المحتلة!

نشرت المطربة المصرية أنغام رسالة تهديد، قالت إنها وصلتها من الكيان الصهيوني، على خلفية السجال الذي حصل بينها وبين الناطق باسم جيش الاحتلال.

وأشارت أنغام إلى أن رسالة التهديد شديدة الحقارة كما وصفتها، وصلتها على هاتفها الخاص، ولم تنل منها إلا ضحكات الاستهزاء لأنها تنم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة.

وقال الطرف الصهيوني: “الفنانة غير الفاضلة أنغام تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل.. الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات والهتافات الرخيصة لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية”.

وأضاف: “مثل ما تمت إبادة جماعية للفلسطينية قادرين على إبادتكم عن بكرة أبيكم وضم أراضيكم لأراضينا وسيناء ستصبح أرض إسرائيلية شئت أم أبيت سواء الآن ام لاحقا.. الوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل وماذا تستطيع أن تفعل”.

وتابع: “شعوب ذليلة إسرائيل من عشرات السنين ترى دمكم رخيص وقتلت منكم الآلاف ولا تستطيعون فعل شيء فقط اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة اللي معك.. إسرائيل تاج على رؤوسكم”.

وردت الفنانة على الرسالة بالقول: “نعلم جيدا من أنتم محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل.. لست بصدد الدفاع عن مصر لأن هذه الرسالة أكبر دليل على ان جرحها لا زال غائرا على جبينكم الذي نكسناه”.

وأضافت: “مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدا كل ساعة لا كل عام”

وتابعت: “شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل ترابا تحت أقدامنا”.

أنغام تدعو على الناطق باسم جيش الاحتلال وعمرو أديب يتدخل!

وتداول ناشطون، بحر الأسبوع المنصرم، منشورات داعمة للمطربة أنغام، التي دخلت في سجال مع الناطق باسم جيش الاحتلال بسبب المجازر المرتكبة في غزة والتي راح ضحيتها أطفال أبرياء.

وحظي السجال بين أنغام وأفيخاي أدرعي عبر منصة إكس باهتمام وتفاعل لافتين في مصر والدول العربية، خاصة مع التطورات الحاصلة.

ونشر أفيخاي عبر حسابه، تدوينة طلب فيها من سكان حي الزيتون شمال قطاع غزة بالتوجه إلى جنوبا، لتدون أنغام عبر صفحتها بالدعاء عليه: “ربنا ياخذك ويريحنا من وشك” مع رمز يتقيأ.

فرد المتحدث الإسرائيلي منتقداً دعاء الفنانة المصرية عليه بالقول: “حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية”.

وأضاف: “أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية”.

لترد أنغام عليه بجمل أدانت فيها قتل الأطفال والاعتداء على المدنيين في فلسطين: “انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.. انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟”.

وأضافت: “يعني مصر . الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني. والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟

بعدما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين”.

وأردفت: “الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء. والدين بريئ من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)”.

وتابعت: “شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا ارض فلسطين يا اسمك ايه انت.. وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم”.

وختمت الفنانة الغاضبة من فرط بشاعة الصور التي نراها يوميا لجرائم الاحتلال في غزة، بقوله عز وجل: “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.

في ذات السياق دخل الإعلامي المصري عمرو أديب على خط السجال بينهما، وكتب على حسابه الشخصي بموقع إكس: “الست أنغام دي القوه الناعمه بتاعتنا تخيل بقى لما تشوف قوتنا الخشنه حاجه حتكيفك تمام”.

وطالب نشطاء من جميع الفنانين، الرد على أفيخاي أدرعي كما فعلت أنغام لأن مجادلته جزء من دعم القضية الفلسطينية وتبيان للجرائم الوحشية المرتكبة في حق المدنيين في القطاع الذي ينزف دما منذ 15 يوما.

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت تأجيل حفلها الغنائي في دبي يوم 20 أكتوبر الجاري لرفضها الغناء بسبب الأوضاع في غزة، وعلقت قائلة عبر صفحتها بعلى إنستغرام: “نظراً للأحداث المؤلمة في فلسطين، تم تأجيل الحفل”.