الكيان الصهيوني يوقع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب

قال متحدث باسم وزارة دفاع الكيان الصهيوني، الأربعاء، إن بلاده والمغرب وقعتا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط ، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.

وتم توقيع المذكرة أثناء زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني، بيني غانتس إلى مغرب، حيث من المقرر أن يعقد جانتس محادثات مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ومسؤولين آخرين.

وقال غانتس للصحفيين وهو يستعد للسفر للرباط الثلاثاء، إنه يبدأ “أول زيارة رسمية” من وزير دفاع إسرائيلي للمغرب بما يشير ضمنيا إلى أن العلاقات التي لم تكن علنية من قبل تعود لعقود مضت.

وقال مصدر اطلع على مذكرة التفاهم، إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل.

وغادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له بعد إعلان التطبيع بين البلدين، ومن المقرر أن يعقد غانتس خلال زيارته التي تستمر ليومين سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المغرب، ويشارك في التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.