-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

الكيان الصهيوني يُكرّم مستشار محمد السادس نظير خدماته

الشروق أونلاين
  • 164
  • 0
الكيان الصهيوني يُكرّم مستشار محمد السادس نظير خدماته
أرشيف
محمد السادس رفقة مستشاره أندريه أزولاي

منح الكيان الصهيوني وسام الشرف لأندري أزولاي مستشار الملك المغربي محمد السادس نظير ما وُصف بالخدمات الفريدة التي قدمها للكيان.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مكتب رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ أسماء الأفراد الذين سيتم تكريمهم بوسام الشرف لهذا العام لمساهمتهم الفريدة في  خدمة الكيان الصهيوني والشعب اليهودي ومن بينهم مستشار الملك المغربي اليهودي أندريه أزولاي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم اختيار 13 شخصا من بينهم مستشار الملك محمد السادس، أندريه أزولاي لما وُصف بمساهمته الفريدة للشعب اليهودي، من خلال كفاحه الدؤوب في خدمة الكيان”.

وحسب نفس المواقع الإخبارية العبرية، فإن أوزلاي هو أيضا والد أودري أزولاي،المديرة العامة لليونسكو، ورئيس “المؤسسة الأورو – متوسطية آنا ليند للحوار بين الثقافات” ومقرها الإسكندرية  وهو أيضًا عضو مؤسس في منتدى دافوس C-100 لحوار الحضارات والأديان.

مقالات ذات صلة
كان معه في السيارة.. صديق نائل يفجر مفاجأة بشأن مقتله بنشر فيديو!

كان معه في السيارة.. صديق نائل يفجر مفاجأة بشأن مقتله بنشر فيديو!

7 نصائح من الدرك في حال انفجار أحد إطارات السيارة

7 نصائح من الدرك في حال انفجار أحد إطارات السيارة

الجزائر تستعرض ثراء وتنوع ثقافتها أمام الضيوف العرب

الجزائر تستعرض ثراء وتنوع ثقافتها أمام الضيوف العرب

12 غرضا نستخدمه باستمرار ولا نعرف سبب وجوده

12 غرضا نستخدمه باستمرار ولا نعرف سبب وجوده

بعد أداء فريضة الحج.. شاب يأسر القلوب بدموعه لوداع مكة فهل سيعود؟

بعد أداء فريضة الحج.. شاب يأسر القلوب بدموعه لوداع مكة فهل سيعود؟

حاسي مسعود الخامسة في قائمة المدن الأكثر حرا عبر العالم

حاسي مسعود الخامسة في قائمة المدن الأكثر حرا عبر العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد