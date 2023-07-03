الكيان الصهيوني يُكرّم مستشار محمد السادس نظير خدماته

منح الكيان الصهيوني وسام الشرف لأندري أزولاي مستشار الملك المغربي محمد السادس نظير ما وُصف بالخدمات الفريدة التي قدمها للكيان.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مكتب رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ أسماء الأفراد الذين سيتم تكريمهم بوسام الشرف لهذا العام لمساهمتهم الفريدة في خدمة الكيان الصهيوني والشعب اليهودي ومن بينهم مستشار الملك المغربي اليهودي أندريه أزولاي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم اختيار 13 شخصا من بينهم مستشار الملك محمد السادس، أندريه أزولاي لما وُصف بمساهمته الفريدة للشعب اليهودي، من خلال كفاحه الدؤوب في خدمة الكيان”.

وحسب نفس المواقع الإخبارية العبرية، فإن أوزلاي هو أيضا والد أودري أزولاي،المديرة العامة لليونسكو، ورئيس “المؤسسة الأورو – متوسطية آنا ليند للحوار بين الثقافات” ومقرها الإسكندرية وهو أيضًا عضو مؤسس في منتدى دافوس C-100 لحوار الحضارات والأديان.