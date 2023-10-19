الكيان يخلي سفاراته في المغرب والبحرين والأردن وتركيا ومصر

أخلى الكيان سفاراته في عديد دول منطقة الشرق الأوسط منها المغرب والبحرين والأردن وتركيا ومصر.

نشرت “الجزيرت نت” اليوم الخميس، 19 أكتوبر، أن الكيان الصهيوني أخلى سفاراته في عديد دول منطقة الشرق الأوسط منها المغرب والبحرين والأردن وتركيا ومصر.

فعلى خلفية القصف المتوالي الذي تقوم به قوات الإحتلال على قطاع غزة وما خلفه من ضحايا من الفلسطينيين الأبرياء، انطلقت مظاهرات في عديد مدن المنطقة المنددة بالعدوان.

وفي الدول المطبعة مع الكيان طالب المواطنون الذين خرجوا في مسيرات بطرد ممثلي الكيان وكرروا طلباتهم بقطع العلاقات مع الدولة العبرية.

وزارة الخارجية الأمريكية من جهتها، نصحت المواطنين الأمريكيين في الخارج بتوخي الحذر لاحتمال وقوع عنف وزيادة التوتر بمواقع مختلفة من العالم وذلك بسبب دعمها المطلق للكيان.