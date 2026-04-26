الكيني ساوي يحقق إنجازا تاريخيا في ماراثون لندن

حقق العداء الكيني سيباستيان ساوي إنجازا تاريخيا، بعدما كسر حاجز الساعتين للمرة الأولى، في تاريخ ماراثون لندن.

ونجح ساوي في الفوز باللقب وتحقيق زمن قدره ساعة و59 دقيقة و30 ثانية.

وحطم ساوي البالغ من العمر31 عاما، الرقم القياسي العالمي الذي ⁠⁠كان يحمله كيلفن كيبتوم الذي سجل ساعتين و35 ثانية في ماراثون شيكاغو في أكتوبر 2023.

ومن جهتها دافعت الإثيوبية تيغست أسيفا عن لقبها وحققت رقما قياسيا عالميا جديدا، عند السيدات، بزمن قدره ساعتان و15 دقيقة و41 ثانية.