-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الكيني ساوي يحقق إنجازا تاريخيا في ماراثون لندن

الشروق أونلاين
  • 56
  • 0
ح.م
الكيني سيباستيان ساوي

حقق العداء الكيني سيباستيان ساوي إنجازا تاريخيا، بعدما كسر حاجز الساعتين للمرة الأولى، في تاريخ ماراثون لندن.

ونجح ساوي في الفوز باللقب وتحقيق زمن قدره ساعة و59 دقيقة و30 ثانية.

وحطم ساوي البالغ من العمر31 عاما، الرقم القياسي العالمي الذي ⁠⁠كان يحمله كيلفن كيبتوم الذي سجل ساعتين و35 ثانية في ماراثون شيكاغو في أكتوبر 2023.

ومن جهتها دافعت الإثيوبية تيغست أسيفا عن لقبها وحققت رقما قياسيا عالميا جديدا، عند السيدات، بزمن قدره ساعتان و15 دقيقة و41 ثانية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد