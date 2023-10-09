الكيني كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون

حطم العداء الكيني كيلفن كيبتوم، الرقم القياسي العالمي، في ماراثون شيكاغو، بتسجيله زمنا قدره ساعتين و35 ثانية.

وتفوق كيبتوم البالغ من العمر 23 عاما على الرقم القياسي العالمي الذي سجله مواطنه إليود كيبتشوغي 2:01:09 سا، خلال فوزه بماراثون برلين عام 2022.

ودخل العداء الكيني التاريخ بتسجيله زمنا قدره ساعتين و35 ثانية، وأصبح أول عداء يكسر حاجز ساعتين ودقيقة واحدة، في سباق الماراثون.

الكيني كيلفن كيبتوم حطم اليوم الرقم القياسي العالمي للماراثون البالغة مسافته 42.195 كم بعد ما فاز بسباق شيكاغو، مسجلاً زمناً وقدره ساعتين و35 ثانية. كسر الرقم القياسي العالمي بالماراثون هو شيء عظيم جداً جداً في عالم الرياضة الإنسان يقترب من إنهاء الماراثون بأقل من ساعتين في… https://t.co/d9Vtl9LX7p — Homam Kadar هُمام كدر (@homamkadar1) October 8, 2023

وقال كيبتوم بعد السباق: “أنا سعيد جدا، أن أحقق رقما قياسيا عالميا، فهذا ليس بالأمر الذي فكرت به اليوم!، كنت أعلم بأنني سأحطم هذا الرقم يوما ما”.