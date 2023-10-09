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رياضة

الكيني كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون

عمر سلامي
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الكيني كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون
ح.م
العداء الكيني كيلفن كيبتوم

حطم العداء الكيني كيلفن كيبتوم، الرقم القياسي العالمي، في ماراثون شيكاغو، بتسجيله زمنا قدره ساعتين و35 ثانية.

وتفوق كيبتوم البالغ من العمر 23 عاما على الرقم القياسي العالمي الذي سجله مواطنه إليود كيبتشوغي 2:01:09 سا، خلال فوزه بماراثون برلين عام 2022.

ودخل العداء الكيني التاريخ بتسجيله زمنا قدره ساعتين و35 ثانية، وأصبح أول عداء يكسر حاجز ساعتين ودقيقة واحدة، في سباق الماراثون.

وقال كيبتوم بعد السباق: “أنا سعيد جدا، أن أحقق رقما قياسيا عالميا، فهذا ليس بالأمر الذي فكرت به اليوم!، كنت أعلم بأنني سأحطم هذا الرقم يوما ما”.

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