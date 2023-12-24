اللاجئون الروهينغا.. معاناة من الجوع واللاأمن

لاجئون من أقلية الروهينغا المسلمة يهربون من الإضطهاد الذي يتعرضون له في ميانمار.

يعاني اللاجئون الروهينغا في مخيمات بنغلاديش من الجوع واللاأمن يوميا، ما يدفع عددا منهم من رجال ونساء وأطفال للمخاطرة بحياتهم للهجرة عبر قوارب إلى إندونيسيا أو ماليزيا بحثا عن الأمن في رحلة محفوفة بالمخاطر.

حسب شهادة للاجئة، نور كاييس، بمخيم “كوتولابونغ” الواقع في الجنوب الشرقي لبانغلاديش، فهي تعيش مع طفليها على إعانات الأمم المتحدة. وحسب ما قالته اللاجئة لوكالة “فرانس برس”، فبعد اعتقال زوجها الذي حاول أن يجد عملا خارج المخيم أصبحت تعيش مع طفليها يوميا على “حصة واحدة” من الغذاء.

وقد دقت منظمة الأمم المتحدة ناقوس الخطر وفي عديد المرات حول نقص التمويل الموجه للمخيمات التي تأوي اللاجئين الروهينغا في بانغلاديش. نقص في التمويل دفع بقطع وتقليل الطعام الموزع عل اللاجئين عديد المرات.

وقالت المنظمة شهر مارس الماضي أن “تأثير المستوى غير الكافي من المساعدات الغذائية للاجئين الروهينغا غير مقبول: إذ يعاني 40% من أطفال الروهينغا حاليًا من توقف النمو؛ يعاني 51% من أطفال الروهينغا و41% من نساء الروهينغا الحوامل أو المرضعات من فقر الدم؛ 45% من جميع عائلات الروهينغا في المخيمات تعيش على نظام غذائي غير مناسب.”

ويعيش في مخيم “كوتولابونغ”، الذي أسس عام 1992، قرابة حوالي 620 ألف لاجيء أغلبهم من مسلمي الروهينغا الذين هربوا من الاضطهاد الذي يعيشونه في ميانمار.