اللاعبان اللّذان رفضا أواسط “الخضر” ينتميان إلى شركتَين إسبانيتَين

لم يكن التحاق اللاعبَين الجزائريَين المُغتربَين ريان بلعيد ويانيس صنهاجي، بِصفوف منتخب إسبانيا أواسط بدلا من “الخضر”، قرارا حُرّا دون تدخّل جهة مُعيّنة.

ومعلوم أن اللاعبَين بلعيد وصنهاجي ينتميان إلى أسرتَين جزائريتَين مُهاجرتَين، وأبصر كلاهما النّور بِإسبانيا عام 2005.

ويتقاطع بلعيد وصنهاجي أيضا، في نقطة أن كلَيهما وظّفا في تاريخ سابق شركتَين رياضيتَين إسبانيتَين، تُدافعان عن مصالحَيهما.

ويرتبط ريان بلعيد مع شركة “دي في 7 مناجمنت”، التي يرأسها اللاعب الدولي الإسباني المُعتزل دافيد فيا، مثلما هو الشأن مع التقني الإسباني خوان كارلوس غاريدو المدرب الجديد لِنادي اتحاد العاصمة، الذي يتعامل بِدوره مع هذه الشركة. في حين يرتبط يانيس صنهاجي مع شركة “جول مناجمانت”، التي يقع مقرّها في العاصمة مدريد، ويُعدّ حارس المرمى الدولي الكاميروني أندري أونانا حامي عرين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبرز زبائنها.

بِعبارة أخرى، يتوجّه اللاعب – في غالب الأحيان – نحو المنتخب الذي تُريده المصالح الشخصية لِمدير أعماله.

ومنذ مطلع العشرية قبل الماضية، صارت لـ “المناجير” سطوة كبيرة داخل الحقل الكروي، حتّى أن أحد أفضل رؤساء الأندية الأوروبية، مُمثّلا في فلورنتينو بيريز الذي يقود حاليا إدارة فريق ريال مدريد الإسباني، رفض ذات مرّة انتداب لاعب اقْتُرِح عليه، بعد أن علِم أن مدير أعماله هو البرتغالي الشهير جورجي مينديز. حيث قدّر فلورنتينو بيريز أن إبرام هذه الصفقة مُرادف لِرفع عدد لاعبي النادي الذين يقودهم هذا “المناجير” (يُشكّلون “لوبي”)، وأيضا تعاظم نفوذ جورجي مينديز داخل بيت “الميرنغي”. وبِحركة بسيطة من “سيّدهم”، يستطع مينديز أن يُؤلّب مُوكّيله (لاعبيه) على بيريز، ويُهدّم أركان ريال مدريد.