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اللاعبة الجزائرية صاحبة قميص الزليج تصنع الحدث في السعودية

نادية شريف
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اللاعبة الجزائرية صاحبة قميص الزليج تصنع الحدث في السعودية
مواقع التواصل
اللاعبة عبلة بن سنوسي

صنعت اللاعبة الجزائرية، صاحبة قميص الزليج في إعلان قميص المنتخب الوطني، الحدث في السعودية بعد انضمامها، مؤخرا، بشكل رسمي إلى صفوف الأهلي السعودي.

وتصدرت اللاعبة الحسناء عبلة بن سنوسي، ابنة مدينة تلمسان، الترند في السعودية، كما زاد البحث عن معلوماتها الشخصية، وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الإنستغرام.

واستعانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، باللاعبة بن سنوسي، خلال الإعلان عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الجزائري، الذي صنع الجدل بين الجزائر والمغرب بسبب الزليج.

وكان النادي الأهلي السعودي قد أعلن انضمام بن سنوسي إليه، قادمة من فريق النادي الرياضي القسنطيني بعد فسخ تعاقدها معه، والاحتراف بالدوري السعودي في صفقة إنتقال حر.

وانضمت اللاعبة إلى نادي الأهلي السعودي الخميس 20 أكتوبر 2022، وشاركت، الجمعة مع ناديها أمام سما في الجولة الثانية، ونجحت في تسجيل هدفين من خماسية.

يذكر أن اللاعبة عَبلة بن سَنوسي في الربيع الثاني من العمر، وتتميز بقدرتها الكبيرة على شغل المراكز العديدة في الملعب بالأخص في خط وسط الملعب.

استطاعت إثبات جدارتها في كرة القدم النسوية، وأن تكون محل أنظار عدد من الفرق الرياضية العربية.

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