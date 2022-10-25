اللاعبة الجزائرية صاحبة قميص الزليج تصنع الحدث في السعودية
صنعت اللاعبة الجزائرية، صاحبة قميص الزليج في إعلان قميص المنتخب الوطني، الحدث في السعودية بعد انضمامها، مؤخرا، بشكل رسمي إلى صفوف الأهلي السعودي.
وتصدرت اللاعبة الحسناء عبلة بن سنوسي، ابنة مدينة تلمسان، الترند في السعودية، كما زاد البحث عن معلوماتها الشخصية، وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الإنستغرام.
الأهلي السعودي يتعاقد مع اللاعيبة عبلة بن سنوسي.. ديفندر منتخب الجزائر
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ضيعت عمري في تشجيع أوباما والمثلوثي pic.twitter.com/vpJwSz4vrs
— خالد السلاموني🇦🇹🇦🇹🏹🏹🏹🇦🇹🇦🇹 (@kha76t) October 23, 2022
واستعانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، باللاعبة بن سنوسي، خلال الإعلان عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الجزائري، الذي صنع الجدل بين الجزائر والمغرب بسبب الزليج.
عبلة بن سنوسي تنظم الى نادي #الاهلي السعودي والتي ظهرت في اعلان القميص الذي صنع الجدل بين #الجزائر و #المغرب pic.twitter.com/S8RpfOXmKO
— Chawi 🇩🇿 (@chawi88) October 21, 2022
وكان النادي الأهلي السعودي قد أعلن انضمام بن سنوسي إليه، قادمة من فريق النادي الرياضي القسنطيني بعد فسخ تعاقدها معه، والاحتراف بالدوري السعودي في صفقة إنتقال حر.
الأهلي يتعاقد مع اللاعبة الدولية الجزائرية “عبلة بن سنوسي” والتي تلعب في وسط الملعب، لتدعيم الفريق النسائي الأول لكرة القدم ⚽️✍️🇩🇿#فريق_الأهلي_النسائي pic.twitter.com/j2F4tDkSGq
— نادي الأهلي | سيدات (@ALAHLI_WOMEN) October 21, 2022
وانضمت اللاعبة إلى نادي الأهلي السعودي الخميس 20 أكتوبر 2022، وشاركت، الجمعة مع ناديها أمام سما في الجولة الثانية، ونجحت في تسجيل هدفين من خماسية.
الهدف الثاني تسجله المحترفة الجزائرية “عبلة بن سنوسي” من ركلة جزاء
د 25#الأهلي 2️⃣
سما 0️⃣#الأهلي_سما pic.twitter.com/5SNzHlyCkY
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 21, 2022
عبلة بن سنوسي خط وسط الجزائرية مضيت مع الاهلى السعودى امبارح ١٢ الضهر و ٨ بليل سجلت هدفين فى اول مباراة و انا ضيعت عمري بقول ان طارق حامد احسن خط وسط فى إفريقيا😂😂😂 pic.twitter.com/xOJBG359pZ
— ابو مريم (@eo_dwwq) October 23, 2022
يذكر أن اللاعبة عَبلة بن سَنوسي في الربيع الثاني من العمر، وتتميز بقدرتها الكبيرة على شغل المراكز العديدة في الملعب بالأخص في خط وسط الملعب.
استطاعت إثبات جدارتها في كرة القدم النسوية، وأن تكون محل أنظار عدد من الفرق الرياضية العربية.