اللاعبون الجزائريون الذين كُلّفوا بِترويض “الخيول” البوركينابية

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عن لاعبيه الأساسيين، الذين سيُواجهون نظراءهم من بوركينا فاسو مساء الثلاثاء.

وطرأ تغيير طفيف على التشكيلة، مقارنة بِلائحة “الخضر” ضد جيبوتي. حيث ترك بلماضي المهاجم بغداد بونجاح احتياطيا، وجلب صانع الألعاب سفيان فغّولي الغائب عن مباراة الخميس الماضي (تابعها من دكّة البدلاء).

وبدا الناخب الوطني من خلال هذه القائمة، أنّه لجأ إلى تعزيز خط الوسط بِأربعة لاعبين، نظير الاعتماد على المهاجم رياض محرز و”القنّاص” إسلام سليماني، لِهزّ شباك البوركينابيين.

وتشرّف محرز مُجدّدا بِحمل شارة قائد “محاربي الصّحراء”، في مواجهة بوركينا فاسو.

وجاءت قائمة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري الأساسيين ضد بوركينا فاسو، على النّحو التالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

خط الدّفاع: مهدي زفان، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بلعمري.

خط الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، يوسف بلايلي.

خط الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني.