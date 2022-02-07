اللاعبون الجزائريون غائبون عن التشكيلة المثالية لـ “الكان”

نسخة 2019 شهدت تواجد أربعة عناصر

غاب اللاعبون الجزائريون عن التشكيلة المثالية لنهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، في نسختها الـ 33، التي شهدت تتويج المنتخب السنغالي، الأحد، على حساب نظيره المصري في سلسلة ضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة في وقتها الرسمي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويأتي غياب زملاء القائد رياض محرز عن التشكيلة المثالية في “كان” 2022 عقب المشاركة الباهتة في النهائيات التي عرفت خروج المنتخب الوطني، حامل نسخة 2019، من الدور الأول من المسابقة القارية، عقب التعادل أمام السيراليون في افتتاح مباريات المجموعة الثامة، ثم الخسارة المفاجئة من منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد، فالهزيمة الثانية أمام “فيلة” كوت ديفوار في ختام مباريات المجموعة بثلاثية مقابل هدف واحد.

وشهدت التشكيلة المثالية لهذه الطبعة تواجد الحارس المصري، اكتشاف الدورة غاباسكي الذي تألق بشكل ملفت، إضافة إلى مواطنه محمد صلاح، كما عرفت التشكيلة المثالية أيضا تواجد ثلاثة لاعبين من منتخب السنغال، ويتعلق الأمر بكل من عبدو ديالو وصاليو سيسي و”النجم” صاديو ماني، كما ضمت القائمة أيضا الكاميرونيان مارتان هونغلا وفانسان أبو بكر، إضافة إلى اللاعب النيجيري ويلفريد نديدي، وكذا المغربي أشرف حكيمي، والبوركينابيان إيدمون تابصوبا ومواطنه غوستاو سانغاري.

جدير بذكره، أن النسخة 32 من كأس أمم إفريقيا التي جرت في مصر عام 2019، التي توج بها المنتخب الوطني، عقب فوزه في النهائي على نظيره السنغالي، كانت قد شهدت تواجد أربعة لاعبين من التشكيلة الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من الحارس مبولحي، بن ناصر، قديورة ورياض محرز.