اللاعبون الجزائريون غير مرغوب فيهم في البطولة التونسية

يتعرضون إلى حملة مغرضة

أضحى اللاعبون الجزائريون الذين ينشطون في البطولة التونسية، في عديد الأندية، غير مرغوب فيهم من طرف بعض الأطراف، التي تشن حملة مغرضة ومتواصلة ضدهم، من أجل التخلص منهم ودفع أنديتهم للتخلص منهم، وهذا بحجة تراجع مستواهم.

يبدو أن اللاعبين الجزائريين أصبحوا غير مرحب بهم في البطولة التونسية، ومستقبلهم أضحى مهددا في المواسم القادمة، بعدما أصبحت عديد الأصوات الإعلامية والفنية، من مدربين ولاعبين سابقين، تطالب برحيلهم ومنح الفرصة للاعبين التونسيين.

ويتعرض معظم اللاعبين الجزائريين في تونس لحملة متواصلة في الآونة الأخيرة على مختلف البلاتوهات والقنوات التلفزيونية، من طرف بعض الإعلاميين والمحللين التونسيين، الذين لا يضيّعون أي فرصة من أجل توجيه سمومهم وسهامهم، بسبب ومن دون سبب، نحو اللاعبين الجزائريين، من خلال انتقادهم في كل فرصة تتاح لهم، على أساس تراجع مستواهم وتذبذب مردودهم مع نواديهم.

ويبدو أن بعض “التوانسة” ما زلوا لم يتجرعوا لحد الآن تتويج المنتخب الوطني في الدوحة القطرية بالكأس العربية نهاية السنة الماضية على حساب المنتخب التونسي، والتي كانت فتحت المجال لتوتر العلاقات الكروية ما بين الطرفين، بسبب تجاوز بعض المحللين، والمدربين والإعلاميين لحدود اللباقة في انتقادهم للاعبين الجزائريين، إلى درجة اعتبارهم تتويج الخضر بالتاج العربي كان بفضل الكرة التونسية على خلفية اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون في البطولة التونسية، على غرار ثنائي الترجي عبد القادر بدران ومحمد أمين توغاي، أو مدافع النجم الساحلي حسين بن عيادة.

وبعنوان مثير، جاء مقال لكاتب تونسي يقول “سبعة لاعبين جزائريين لم يعد لهم مكان في الدوري التونسي”، حيث طالب بضرورة التخلي عنهم لاعتبارات فنية ومالية، وهذا جراء العقود الكبيرة التي تربطهم بأكبر النوادي في تونس، والأموال الطائلة التي يتحصلون عليها.

في ذات السياق، تطالب هذه الأطراف بفسخ عقود اللاعبين الجزائريين الذين أصبحوا يشكلون عبئا على خزائن وميزانيات الأندية التونسية، والتخلي عن قانون تسجيل لاعبي شمال إفريقيا بوصفهم لاعبين محليين في تونس، الذي كانت تونس أقرته عام 2018.

وتضمنت قائمة اللاعبين غير المرغوب فيهم، ثنائي الاتحاد المنستيري.. توفيق العدادي وعبد الحكيم أمقرن، على اعتبار فشلهما في تقديم الإضافة المنتظرة للفريق ومساعدته على حصد الألقاب.

إلى ثنائي النادي المنستيري، يوجد ثلاثي النادي الإفريقي.. رضوان زردوم وإيهاب بلحوسيني ونبيل لعمارة الذين لم ينالوا ثقة المدرب منتصر الوحيشي وخرجوا من مخططاته.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للدولي حسين بن عيادة الذي يعاب عليه تراجع مستواه، رغم كونه قطعة أساسية في تشكيلة النجم الساحلي. وكان بن عيادة تعرض لانتقادات لاذعة من المهاجم الدولي التونسي السابق زياد الجزيري الذي اتهمه بـ”التخاذل” وعدم تقديم المستوى المطلوب منه، رغم تقاضيه راتبا شهريا كبيرا (77 ألف دينار تونسي/ 25 ألف دولار أمريكي).

إلى هؤلاء، يضاف ماليك رياح، المرشح هو الآخر للرحيل عن النادي الصفاقسي نظراً لعدم تقديمه الأداء المأمول منه على الرغم من منحه فرصة المشاركة في 12 مباراة في جميع المسابقات.