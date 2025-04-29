اللاعبون الجزائريون يتألقون أوروبيا وعربيا

بمجموع 18 مساهمة تهديفية في أسبوع واحد

يواصل اللاعبون الجزائريون صناعة التميز والأهداف هذا الموسم مع أنديتهم، وهذا في مختلف البطولات التي ينشطون فيها، عربيا أو أوروبيا، على غرار ما يصنعه محرز في البطولة السعودية مع أهلي جدة، أو أمين غويري مع أولمبيك مرسيليا في الليغا 1 الفرنسية.

وشهد هذا الأسبوع تألقًا لافتًا للانتباه من جانب اللاعبين الجزائريين، الذين تمكنوا من تسجيل 18 مساهمة تهديفية، منها 13 هدفًا سجلها عشرة نجوم في المنتخب الوطني، في حين قدم أربعة لاعبين آخرين خمس تمريرات حاسمة، أسهموا بفضلها في تألق أنديتهم بمختلف الدوريات العربية والأوروبية.

وتراوح تألق اللاعبين الجزائريين ما بين الدوريات السعودية والفرنسية والإنجليزية والبلجيكية والسلوفينية وحتى الدوري الأذربيجاني، ما يؤكد التنوع الكبير لوجهات اللاعبين الجزائريين في مختلف الملاعب العالمية.

وكان أمين غويري النجم الجزائري الأول هذا الأسبوع من خلال تألقه بـ” هاتريك” مع ناديه أولمبيك مارسيليا، حيث قاده الأحد الفارط لتحقيق فوز كبير على نادي ستاد بريست في الجولة 31 من الدوري الفرنسي، بعد تسجيله ثلاثة أهداف من مجموع أربعة أهداف (4-1)، منها هدفه العالمي بمقصية رائعة.

بدوره يواصل رياض محرز توهجه هذا الموسم مع نادي الأهلي السعودي، سواء في دوري “روشن” أو في دوري أبطال آسيا للنخبة، من خلال تسجيله هدفين وتقديمه تمريرة حاسمة في مباراتي الوحدة، وبوريرام التايلاندي.

في نفس السياق، برز لاعبون جزائريون آخرون، في صورة حسام عوار مع نادي الاتحاد السعودي، عندما سجل هدفاً في الفوز المهم على الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين، وأيضاً الثنائي سفيان بن دبكة وأمير سعيود، حيث سجل الأول هدفاً في تعادل فريقه الفتح أمام الرياض (2-2)، في حين سجل سعيود هدفاً وصنع آخر في خسارة فريقه الرائد أمام التعاون بأربعة أهداف لثلاثة.

أما سعيد بن رحمة المتوهج مع نادي نيوم فقاد فريقه إلى ترسيم صعوده إلى دوري روشن السعودي، بعد الفوز على العربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لحساب الجولة الـ30، وسجل نجم الجزائر هدفاً من ثلاثية فريقه ليؤكد جاهزيته لمقارعة نجوم دوري روشن الموسم المقبل.

على الصعيد الأوروبي، تألق الثلاثي الواعد كل من ريان آيت نوري مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدر الدين بوعناني مع نيس في الدوري الفرنسي، وأمين شياخة مع كوبنهاغن في الدوري الدنماركي.

و صنع آيت نوري هدفاً في فوز فريقه بثلاثية نظيفة أمام ليستر سيتي في “البريميرليغ”، فيما قاد بدر الدين بوعناني فريقه نيس للإطاحة، باريس سانت جيرمان، وألحق به أول هزيمة هذا الموسم في مباراة انتهت بنتيجة (1-3) لصالح نيس بفضل تمريرتين حاسمتين للاعب الجزائري، في حين سجل اللاعب الواعد أمين شياخة هدفاً في فوز فريقه كوبنهاغن على أروس بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

ولم يتوقف الأمر عند اللاعبين الواعدين فحسب، بعدما بصم الهداف التاريخي لـ “الخضر” إسلام سليماني على ثاني أهدافه مع ناديه ويسترلو البلجيكي، كما سجل الدولي السابق، هلال العربي سوداني هدفاً جديداً مع نادي ماريبور في الدوري السلوفيني، في وقت توج ياسين بن زية بالدوري ألذربيجاني مع ناديه كاراباخ.