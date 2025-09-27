اللاعبون الجزائريون يغزون الدوريات العربية

من بينهم الجيل الذهبي المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019

أثار استقطاب الأندية السعودية والقطرية والتونسية وحتى العراقية لعدد من اللاعبين الجزائريين، ومن بينهم الجيل الذهبي المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019، جدلا واسعا ومواقف مختلفة بين من يرى أن انضمام هؤلاء هو بداية جديدة لإعادة اكتشاف أنفسهم، وبين من يعتبرون أن ذلك مؤشر على قرب نهاية مشوارهم الكروي.

وبحسب تقرير لموقع “الجزيرة نت”، شكل انضمام رياض محرز -بطل أفريقيا مع المنتخب الجزائري والحائز على دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي الأنجليزي- إلى نادي الأهلي السعودي صيف 2023، حدثا لافتا ليس فقط في سوق الانتقالات نحو الأندية السعودية، لكن محرز لم يكن الوحيد الذي اختار إنهاء مشواره الكروي في الملاعب العربية، حيث تبعه بعدها عديد اللاعبين الدوليين الجزائريين.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، توافد على الدوريات العربية أكثر من 10 لاعبين جزائريين، يأتي في مقدمتهم سعيد بن رحمة نحو نادي نيوم السعودي، وياسين بنزية إلى نادي الفيحاء، وكسيلة بوعالية إلى الترجي التونسي، وعادل بولبينة إلى الدحيل القطري.

ويضم الدوري السعودي للمحترفين عددا من اللاعبين الجزائريين الذين سبق لهم اللعب في المنتخب الأول، فبجانب رياض محرز، يلعب سفيان بن دبكة مع نادي الفتح وينشط أمير سعيود في نادي الحزم، كما انضم نجم أولمبيك ليون حسام عوار إلى نادي الاتحاد في الموسم الماضي، قادما من روما الإيطالي وأحرز معه لقبي الدوري وكأس الملك.

وخلال أوت الماضي، انتقل لاعب الوسط الدولي ياسين بن زية إلى نادي الفيحاء السعودي، قادما من فريق قره باغ الأذربيجاني في صفقة انتقال حر. وفي الدوري القطري، التحق المهاجم الدولي الشاب عادل بولبينة باللاعبين الجزائريين هناك، بعد تعاقده في جويلية 2025، مع نادي الدحيل الذي يدربه مواطنه جمال بالماضي، كما انضم لاعب الوسط رضوان بركان من شبيبة القبائل إلى الوكرة القطري.

ويلعب في قطر عدد من نجوم المنتخب الوطني يتقدمهم بغداد بونجاح، نجم نادي السد سابقا، والمهاجم الحالي لنادي الشمال، وياسين براهيمي قائد نادي الغرافة الذي خاض تجارب لافتة سابقا في نادي بورتو البرتغالي، إلى جانب يوسف عطال مع السد.

ويأتي الدوري التونسي للمحترفين من بين الدوريات العربية التي استقطبت اللاعبين الجزائريين، إذ يضم الترجي، ثلاثة نجوم دوليين أبرزهم يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي، قبل أن يلتحق المهاجم كسيلة بوعالية بمواطنيه في صفوف بطل الدوري التونسي، قادما من شبيبة القبائل في أوت الماضي.

أما النجم الساحلي، فقد ضم بدوره المهاجم محمد بن معزوز، قادما من نادي اتحاد العاصمة، بعقد يمتد حتى 30 جوان 2028، كما يضم النادي الإفريقي المدافع الجزائري توفيق الشريفي.

وشهد الموسم الجديد في الدوري العراقي الممتاز انضمام أحد نجوم الجيل الذهبي للمنتخب الوطني الجزائري المشارك في مونديال 2014 والمتوج بطلا لأفريقيا 2019 بانضمام سفيان فيغولي إلى نادي أمانة بغداد، في صفقة مفاجئة للاعب السابق لنادي فالنسيا الإسباني. أما في الدوري المصري، انضم منذر طمين إلى النادي المصري البورسعيدي، قادما من شباب قسنطينة، ليبدأ تجربة واعدة، إذ أحرز 3 أهداف في أول 5 مباريات ليقود فريقه لتصدر ترتيب الدوري حتى الجولة السادسة.