اللاعبون “الموهوبون” يفضلون الهروب من بطولة “الشكارة”

فضلوا الاحتراف وآخرهم اختار البطولة العراقية

تعرف هذه الأيام، تنقلات لاعبين محليين نحو بطولات عربية وأوروبية حركية مقبلة، وهذا بعد إبرام عديد الصفقات، حيث التحق لاعب مولودية الجزائر نبيل لعمارة بالنادي الإفريقي رفقة اللاعب بلحوسيني، وتعاقد لاعب نجم مقرة خليلي بنادي أحد السعودي، وفضل لاعب الحمراوة بوعلام مصمودي النجم الساحلي، في الوقت الذي يسير لاعب وفاق سطيف عمورة نحو ترسيم عقده مع نادي لوغانو السويسري، فيما اختار المدرب نبيل نغير خوض تجربة في الدوري المغربي مع مولودية وجدة، فيما يسير أمين حامية وحكيم عمران نحو تجريب حظهما في الدوري العراقي.

إذا كان الموسم الكروي الماراطوني لا يزال متواصلا على وقع شمس الصيف الحراقة، فإن ذلك لم يمنع عددي اللاعبين المحليين من تحديد وجهتهما المقبلة، وذلك باختيارهم الاحتراف في بطولات عربية وأوروبية على البقاء في بطولة الشكارة على حد تعبير مدرب أولمبي الشلف سمير زاوي، حيث التحق لاعب مولودية الجزائر نبيل لعمارة بصفوف النادي الإفريقي التونسي في تجربة احترافية يسعى من ورائها إلى البروز مع أد الفرق التونسية البارزة محلية وقاريا، وهذا رفقة لاعب شباب بلوزداد عبد النور بلحوسيني الذي يحذوه نفس الطموح من بوابة الدوري التونسي.

من جانب آخر، تعاقد نادي الشرطة العراقي مع لاعب شباب قسنطينة عبد الحكيم أمقران لمدة موسم قابل للتجديد، فيما فضل لاعب جمعية عين مليلة أمين حامية اختيار ذات الدوري لكن بألوان نادي الديوانية الرياضي، وفي حال تواصل الأمور وفق ما اتفق عليه، فإن أمقران وحامية ويعدان أول العناصر الجزائرية التي تخوض تجربة احترافية في البطولة العراقية، على خلاف تجربة العراقيين التي تعددت في البطولة الوطنية منذ منتصف التسعينيات، في إطار سياسة فك الحصار الرياضي على العراق، التي تبنتها إدارة شباب باتنة بقيادة رشيد بوعبد الله وسار على خطاها اتحاد الشاوية ومولودية باتنة وأندية أخرى، ما جعل الملاعب الجزائرية تشهد بروز المدرب عامر جميل وتألق شرار حيدر وسعد قيس وعدة أسماء أخرى.

وفي السياق ذاته، التحق لاعب نجم مقرة سفيان خليلي بنادي أحد السعودي، مراهنا على تقديم مردود ايجابي يقنع به إدارة النادي في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. من جانب آخر، سبق للظهير الأيسر لوفاق سطيف العوافي أن حسم وجهته باختيار الدوري التونسي من بوابة النجم الساحلي، فيما اختار المهاجم سعيدي الدوري السعودي مع نادي الخلود الناشط في القسم الأول.

عمورة على خطى غشة وزرقان في أوروبا

وبخصوص الصفقات المبرمة مع أنية أوروبية، فإن العنصر البارز في صفوف وفاق سطيف أمين عمورة يسير نحو التعاقد مع نادي لوغانو السويسري، وهذا وفق تأكيد الهيئة المسيرة لنسور الهضاب، حيث إن التركيز منصب حاليا على ضبط إجراءات الحصول على تأشيرة دخول الأراضي السويسرية، بغية خوض أول تجربة احترافية خارج الوطن، وبذلك سيسير عمورة على خطى زميله في الوفاق غشة الذي قرر اللحاق بنادي أنتاليا سبور التركي وبرز بشكل لافت في المباريات الودية مع فريقه الجديد كما خطف الأضواء مع بداية انطلاق الدوري التركي، حين حصل على ركلة جزاء ضد فريق غوزتبه وتولّى المهاجم الأنغولي فريدي تنفيذها بنجاح، كما يراهن لاعب نادي بارادو آدم زرقان على تجربة احترافية ناجحة في بلجيكا، بعدما وقع عقدا يدوم 4 مواسم مع نادي شارلوروا، حيث يبقى طموحه منصبا على كيفية البرهنة على صحة إمكاناته بغية افتكاك مكانة أساسية ولفت انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي مجددا.

نغير في المغرب وماضوي يريد النجاح في الكويت

ولم يقتصر الميركاتو الصيفي على احتراف اللاعبين فقط، بل امتد إلى المدربين، حيث سجلنا مؤخرا التحاق مدرب مولودية الجزائر نبيل نغير بالدوري المغربي، وهذا بعد توصله إلى اتفاق مع نادي مولودية وجدة، في تجربة يراهن نغير على النجاح فيها، وهذا بناء التجارب المهنية السابقة مع عدة محلية معروفة، إضافة إلى الفترة التي عمل فيها مع الطاقم الفني للمنتخب الوطني أيام التقني الفرنسي غوركوف.يحدث هذا في الوقت الذي سبق للمدرب خير الدين ماضي ان التحق مطلع الشهر بالقادسية الكويتي، وشط طموح كبير لمنح الإضافة، وهذا مباشرة مع استقالته من مولودية وهران، علما أن ماضوي سبق له أن عمل في البطولة التونسية والمصرية، مثلما شهدت المواسم الأخيرة تجارب مهمة لمدربين جزائريين خارج الوطن، على غرار نور الدين زكري في الدوري السعودي وعبد الحق بن شيخة في البطولة المغربية.