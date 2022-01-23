اللاعبون عادوا إلى أجواء المنافسة.. والتركيز على موقعة الكاميرون بدأ

بعد انتكاسة كأس أمم إفريقيا

عاد لاعبو المنتخب الوطني إلى أجواء المنافسة في مختلف الملاعب الأوروبية وغيرها من البطولات، بعد انتهاء مغامرتهم المبكرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا يوم الخميس الماضي، إثر إقصائهم في الدور الأول. وهي نتيجة مخيبة لم تنتظرها الجماهير الجزائرية وكل المتتبعين الذي رشحوا الخضر للاحتفاظ بلقبهم القاري.

ولعل عودة لاعبي المنتخب بهذه السرعة إلى أنديتهم، سيسمح لهم بالخروج من الحالة النفسية الصعبة التي أصابتهم جراء الإقصاء المر من “الكان”، إضافة إلى الظروف الصعبة التي واجهوها في الكاميرون.

وكان رامز زروقي أول لاعب من تشكيلة جمال بلماضي استأنف المنافسة في البطولة الهولندية، بعدما شارك في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه تفينتي أمام نادي فيلام في البطولة. في حين عادت يوم أمس عناصر وطنية أخرى إلى المنافسة مع فرقها، على غرار فريد بولاية، الذي شارك أساسيا ضمن تشكيلة نادي ميتز في مواجهة نظيره نيس في البطولة الفرنسية، في حين جلس مواطنيه الحارس الثاني للخضر ألكسندر أوكيجدة ويوسف عطال على دكة الاحتياط.

وقبل ذلك، اكتفى عيسى ماندي بعملية الإحماء يوم السبت، خلال مواجهة فريقه فيلا ريال ضيفه مايوركا، ولم يستعن به المدرب إيمري خلال هذه المباراة، رغم أنه كان يجلس على مقعد البدلاء، وقام بالإحماءات من أجل الدخول لكن، لم يحدث ذلك. كما استعان المدرب بيولي بالدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ووضعه في القائمة التي واجهت جوفنتوس، يوم أمس، في قمة الأسبوع الـ23 من البطولة الإيطالية.

فيما استأنف بقية الدوليين التدريبات مع فرقهم، تحضيرا للعودة إلى المنافسة في مختلف البطولات، بداية من الأسبوع المقبل، على غرار بن سبعيني وفغولي ومبولحي، باستثناء النجم رياض محرز، الذي استفاد من عطلة لمدة أسبوع من فريقه مانشستر سيتي، بعدما تحصل على ترخيص من مدربه بيب غوارديولا.