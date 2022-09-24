“اللاعبون لم يتحرروا بعد من الإقصاء من المونديال”

الدولي السابق ياسين سلاطني للشروق:

قال اللاعب الدولي السابق ياسين سلاطني أن المنتخب الوطني لازال يعيش ضغط الإقصاء من الدور الأول من كأس إفريقيا وعدم المشاركة في مونديال قطر، مؤكدا أن الفوز أمام غينيا مفيد من الناحية النفسية ويحرر اللاعبين في قادم اللقاءات.

وقال الدولي السابق في تصريح خص به الشروق أمس: “أولا لم نر المنتخب الجزائري بالطريقة المعتادة، مقارنة بالضيوف الذين استحوذوا على الكرة وخلقوا لنا العديد من المشاكل طيلة اللقاء… في المرحلة الأولى ظهرنا بوجهين الأول كان شاحبا، لكننا عدنا في ربع الساعة الأخير وسيطرنا على اللقاء من دون تسجيل أهداف… في الشوط الثاني ومع دخول الركائز على غرار سليماني محرز وبلايلي تغيرت الأمور ورأينا منتخبنا يعود إلى مستواه تدريجيا وتمكن سليماني من فك الشفرة، وحرر اللاعبين والجمهور…”

وأضاف الدولي السابق قائلا: “المدرب الوطني أشرك اللاعبين حسب ما يريده وما ينتظره منهم، حيث أكد البعض على أحقيتهم في التواجد كأساسيين وخاصة العائد بن طالب الذي ورغم غياب دام سنوات، لكنه أظهر أنه قادر على التواجد في المنتخب عكس آخرين الذين عليهم العمل وبشق الأنفس ليكونوا مستقبلا في التشكيلة الوطنية.”

اللاعب الدولي السابق لعديد الأندية وخاصة اتحاد عنابة ومولودية الجزائر أشار أن المنتخب الوطني لازال يعاني آثار الإقصاء من كأس العالم والخروج المبكر من كأس إفريقيا التي لعبت بالكاميرون: “تريد الحقيقة لازال المدرب واللاعبون يعانون من آثار الإقصاء وعدم التواجد في كأس العالم بقطر، وعليهم الخروج من ذلك في أقرب وقت ممكن، الفوز أمام غينيا ونتيجة ايجابية أخرى أمام نيجيريا تحفزهم جميعا للتفكير في المستقبل… طبعا هناك ضغط نفسي وذهني على اللاعبين وحتى المدرب… على الجميع مساعدتهم للخروج وفي أقرب وقت ممكن من النفق الذي دخلنا فيه.”

وأنهى اللاعب الدولي السابق حديثه مع الشروق قائلا: “حسب تقديري سيعتمد بلماضي في المباراة القادمة أمام نيجيريا، على اللاعبين الأساسيين على شاكلة محرز سليماني بلايلي وغيرهم محاولا إعادة الثقة وتحرير اللاعبين من الضغط الذهني الذي يعانون منه”.

وانهي سلاطني حديثه قائلا: “الجمهور الوهراني كان في المستوى، أتمنى أن نرى المنتخب في ملاعب أخرى ومع جمهور آخر”.