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رياضة
الاتحاد في مركز سيدي موسى لتحضير لقاء العودة.. الحاج عدلان:

“اللاعبون محفزون للوصول إلى نهائي كأس الكاف”

ع. ع
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“اللاعبون محفزون للوصول إلى نهائي كأس الكاف”
أرشيف
مناجير اتحاد العاصمة، الدولي السابق حاج عدلان

دخل، الإثنين، فريق اتحاد العاصمة في تربص مغلق بمركز سيدي موسى، تحضيرا لنصف نهائي إياب من كأس الكاف، المقرر الأربعاء، بملعب 5 جويلية، بداية من الساعة الثامنة مساء، أمام أسيك ميموزا الإيفواري، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وقال مناجير اتحاد العاصمة، الدولي السابق حاج عدلان، في تصريحات خص بها “الشروق”: “ندخل في تربص لمدة 48 ساعة بمركز سيدي موسى، تحضيرا لمباراة العودة أمام أسيك ميموزا الإيفواري، بعدما حققنا نتيجة إيجابية في مباراة العودة، تجعلنا نعمل كل ما في وسعنا للوصول إلى النهائي”. وأضاف الحاج عدلان قائلا: “اللاعبون محفزون للوصول إلى النهائي، والحمد لله، لا إصابات تذكر، والكل عازم على عدم تفويت الفرصة”.

وأشار حاج عدلان إلى دور الجمهور في مثل هذه اللقاءات: “أظن أن الجمهور سيحضر بقوة لتحفيز ومساندة اللاعبين، سيكون 5 جويلية مملوءا عن آخره، وهي فرصة لنا للفوز، والتأهل… المدرب بن شيخة وكل الطاقم أكدوا منذ اليوم الأول لإشرافهم على الفريق، أنه يتوجب على اللاعبين دخول التاريخ… والفوز بهذا التاج الذي فاز به مدربهم بن شيخة كمدرب… لم تبق إلا لقاءات قليلة. علينا أن نكون في المستوى”.

وستعرف تشكيلة الاتحاد عودة اللاعب محمد مزيان، بعد غياب عن لقاء الذهاب، بسبب إصابة تعرض لها خلال مواجهة الدور ربع النهائي، وهي التي منعته من التواجد مع الفريق خلال الفترة الماضية، كما أنه كان غائبا عن تشكيلة الاتحاد خلال مواجهة الذهاب للدور نصف النهائي.

علما أن نادي أسيك ميموزا الإيفواري، حلّ صبيحة الإثنين بالجزائر، تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة، في مباراة إياب نصف نهائي كأس “الكاف”. وأجرى أسيك ميموزا، حصته التدريبية الأولى بالجزائر، أمس الإثنين على أن يخوض اليوم الثلاثاء آخر حصة تدريبية، بملعب 5 جويلية. للإشارة، فإن مباراة الاتحاد وأسيك ميموزا يديرها الحكم الغامبي أوتشو ويساعده الغامبي بيير جيسلين وبوريس مارلايس ديستوجا والبوركينابي سيدو تياما حكما رابعا.

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