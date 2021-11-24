منافس الشبيبة يحتل صدارة ترتيب البطولة في بلاده

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن اللاعبين باتوا يشتكون تأخر الإدارة في تسوية مستحقاتهم المالية العالقة، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مردود الفريق في البطولة المحلية، وتسبب بشكل كبير في النتيجة السلبية الأخيرة التي سجلها الفريق داخل الديار أمام أمل الأربعاء في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى، قبل أسبوع.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن أحد اللاعبين اشتكى مؤخرا لأحد أعضاء الطاقم الفني الوضعية المالية المزرية التي بات يمر بها وزملاؤه، جراء تماطل الإدارة في تسوية مستحقاتهم العالقة منذ قرابة الشهرين، مؤكدا له أنهم صاروا يحضرون إلى التدريبات دون روح، وباتوا لا يستطيعون تقديم أي إضافة.

يحدث هذا في الوقت الذي رفض فيه مساعد المدرب الرئيسي، كريم قاصد الخوض في الموضوع ومن ثم تأكيد كل ما يدور في بيت النادي في الآونة الأخيرة بخصوص صحة الأخبار التي باتت تؤكد أن أزمة مالية تهدد النادي في الأفق في حال ما لم يتم الإستنجاد بالمموّلين السابقين أو حتى بشركة وطنية تشرف على الفريق مستقبلا، مثلما صرح به الرئيس يزيد ياريشان في آخر تدخلاته الإعلامية.

يحدث هذا في الوقت الذي ستسافر فيه بعثة الشبيبة، فجر اليوم، إلى مملكة إستوانيا في رحلة مباشرة، لمواجهة نادي روايال ليوباردس المحلي، الأحد القادم، لحساب الدور 16 من كأس الإتحاد الإفريقي على ملعب “سيمونيي بارك”، بداية من الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، علما أن الشبيبة كانت قد أجرت أمس آخر حصة تدريبية على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو وضع من خلالها المدرب التونسي عمار السويح أخر اللمسات تحسبا لخوض المباراة القارية المقبلة أمام النادي الإستواني.

يشار أن منافس شبيبة القبائل، نادي روايال ليوباردس الإستواني، يحتل صدارة الترتيب في بطولة بلاده برصيد 9 نقاط، وذلك بعد فوزه في الثلاث مباريات التي أجراها منذ إنطلاق الموسم، حيث فاز روايال ليوباردس في الجولة الفارطة بخماسية مقابل هدفين على حساب نادي مالانتي شيفس أف سي، علما أن نادي روايال ليوباردس سجل لحد الآن 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

وفي سياق آخر، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم نقل المهاجم كسيلة بوعالية إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء العملية الجراحية الذي ينتظرها منذ قرابة الشهرين، وذلك عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة، وهو الأمر الذي سيجعله يغيب عن الفريق لمدة قد تفوق 6 أشهر، علما أن بوعالية سيجري العملية في مستشفى إسبيتار للطب الرياضي في أكاديمية التفوق الرياضي “أسباير” في قطر.