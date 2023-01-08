اللاعبون يطالبون بأموالهم قبل السفر للتربص في تركيا

المدرب حمدي يقرر رفع التحدي ويبرمج حصتين في اليوم

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن عددا من لاعبي الفريق طلبوا من الرئيس يزيد ياريشان، الحصول على أموالهم العالقة قبيل السفر إلى تركيا للتربص هناك، تحسبا لمرحلة الإياب من البطولة، التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل، علما أن ياريشان وفي عديد التدخلات الإعلامية الأخيرة كان قد أكد مرارا أنه قام بتسوية كل مستحقات لاعبيه.

وفي سياق آخر، تواصل شبيبة القبائل التحضير لمرحلة الإياب من البطولة، على ملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو، من خلال العودة مبكرا إلى أجواء التدريبات، بعدما استفاد اللاعبون من راحة دامت أسبوعا كاملا، ومن ثم العودة إلى العمل من خلال تخصيص الطاقم الفني، بقيادة ميلود حمدي، برنامج عمل لكل لاعب للوقوف على استعدادات كل عنصر، بطلب من المدرب الرئيسي، الذي يسعى الوقوف على حالة كل لاعب قبل السفر إلى تركيا للتربص هناك إلى غاية 24 جانفي، حيث يريد المدرب حمدي الفرار بلاعبيه خارج تيزي وزو للابتعاد من الضغط الذي صار يشكو منه اللاعبون، بسبب سلبية النتائج المسجلة في مرحلة الذهاب، علما أن حمدي الذي قرر رفع التحدي سيعمل من أجل تجهيز الفريق تحسبا للفترة المقبلة، وبالخصوص ما يتعلق بمسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

يحدث هذا في الوقت الذي يتجه فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نحو إعفاء الوداد البيضاوي المغربي، منافس شبيبة القبائل في دور مجموعات رابطة الأبطال، من الجولة الأولى من المنافسة المقررة يوم 11 فيفري أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي إلى تاريخ 4 مارس القادم،، حيث تعمل الهيئة الكروية القارية على منح الأفضلية إلى فريقي الوداد البيضاوي المغربي وكذا الأهلي المصري اللذين سيشاركان في كأس العالم للأندية المقررة في المغرب بداية من الفاتح من فيفري الداخل، على أن يلعب النهائي فيها بتاريخ 11 فيفري، علما أن الشبيبة ستواجه نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي في افتتاح دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا يوم 11 فيفري.