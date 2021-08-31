اللاعب إيلان قبال يحلم باللعب للخضر

أسطورة "الديكة" تيري هنري أشاد بإمكاناته

عبّر إيلان قبال لاعب فريق ريمس عن حلمه باللعب للمنتخب الجزائري، وذلك في تصريحات خصّ بها الزميل محمد الوضاحي مراسل شبكة “بي إن سبورت” القطرية بفرنسا، مستذكراً تجربته القصيرة مع منتخب الشباب في عهد المدرب بوعلام شارف.

وقال إيلان قبال في تصريحاته: “طبعاً اللعب لمنتخب الجزائر حلمي، حيث سبق لي أن لعبت لمنتخب الشباب، لكن حالياً المنتخب الأول يملك لاعبين كباراً وأصحاب خبرة، سأواصل العمل لكي أحصل على هذا الشرف”.

وكان إيلان قبال قد خطف الأضواء في أول 4 جولات من بطولة الدوري الفرنسي، آخرها في المباراة أمام باريس سان جيرمان،

وفي المقابل، أشاد أسطورة منتخب “الديوك” تيري هنري بالموهبة التي يتمتع بها إيلان قبال، وذلك خلال استضافة اللاعب الشاب في استوديو قناة “بريما فيديو” الفرنسية بعد نهاية مباراة النادي “الباريسي”، إذ قال نجم أرسنال السابق للجزائري: “لقد تحدثنا عنك اليوم، تكلمنا حول طريقتك في التعامل مع الكرة، وكيف تذهب نحو الأمام ودائما تطلب الكرة من أصدقائك، لم تكن خائفاً وكنت تذهب في الصراعات الثنائية، أكمل بهذه الطريقة وآمل أن يأتي اليوم بعد مسيرة 15 عاما وأنت من نُصفق له مثل ما حدث مع ‎ميسي، لم لا؟”.

ولن تكون مهمة إيلان قبال سهلة في الوصول إلى المنتخب الجزائري، في ظل وجود العديد من الأسماء المتألقة بمركزه، يتقدمها النجم رياض محرز، وكذلك أسماء أخرى على غرار آدم وناس ورشيد غزال ويوسف بلايلي وسعيد بن رحمة.

إيلان قبال من مواليد 1998 في مدينة مارسيليا بالجنوب الفرنسي من أبويين جزائريين، حيث سبق له أن أبدى رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري، وذلك في تصريحات أدلى بها في شهر مارس للمجلة الرياضية الفرنسية “أونز مونديال”.

وتلقى الموهبة الجزائرية صدمات بالجملة، حيث قام باختبارات فاشلة مع معظم أندية الدرجة الأولى والثانية في فرنسا. ورغم إمكاناته الفنية الكبيرة، فإن قبال لم ينجح في الانضمام لإحدى مدراس الشبان الفرنسية بسبب قصر قامته. شهدت مسيرة كبال نقطة تحول في عام 2015، وذاك عندما انضم لأكاديمية شركة الملابس الشهيرة “نايكي” في فرنسا، والمتخصصة في صناعة المواهب. وتألق الأخير بشكل كبير مع أكاديمية نايكي ليجلب إليه أنظار أتلتيكو مدريد الإسباني، غير أن بوردو الفرنسي كان الأسبق للتعاقد معه في عام 2018.