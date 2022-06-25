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رياضة

اللاعب الأفريقي الأعلى أجرًا.. ماني يتفوق على محرز وصلاح

الشروق الرياضي
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اللاعب الأفريقي الأعلى أجرًا.. ماني يتفوق على محرز وصلاح

تراجع الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في تصنيف اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرًا، بعد أن أنهى الدولي السنغالي، ساديو ماني، انضمامه إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وتجاوز قائد منتخب “أسود التيرانغا” زميله السابق في ليفربول، المصري محمد صلاح، وقائد منتخب الجزائر، محرز، وفق التصنيف الجديد.

وقال موقع “givemesport” الإنجليزي إن ماني بات اللاعب الأفريقي الأعلى أجرًا بـ 250  ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، متقدمًا على صلاح بـ 220 ألف جنيه إسترليني، في حين حلّ محرز في المركز الثالث بـ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا بعد أن كان يحتل المركز الثاني.

وكان ماني يتحصل على 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، حسب ذات المصدر دائمًا، عندما كان يلعب مع نادي ليفربول، ما جعله يحتل المرتبة الـ 12 آنذاك بين أعلى لاعبي “الريدز” أجرًا، وتحصّل اللاعب السنغالي على زيادةٍ كبيرةٍ في راتبه وسيكسب 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا مع البايرن، حسب ما ذكرته صحيفة “ميرور” الإنجليزية.

ويتطلع محرز، حسب ما أوردته العديد من المصادر الإعلامية الإنجليزية في وقت سابق، إلى الحصول على عقد جديد ومراجعة لراتبه السنوي، وهو الذي يقترب من نهاية عقده مع مانشستر سيتي (ينتهي صيف عام 2023)، ولم يتضح لحد الساعة مستقبل الدولي الجزائري مع “السكاي بلوز” سواء بتمديد العقد أو الرحيل نحو وجهة أخرى وبعقد أفضل من الناحية المادية.

ترتيب اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرًا:

1ـ ساديو ماني (بايرن ميونيخ) 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا

2ـ  محمد صلاح (ليفربول) 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا

3ـ  رياض محرز (مانشستر سيتي) 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا

توماس بارتي (أرسنال) 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا

5ـ أندريه أيو (السد) 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا

6ـ أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) 176 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا

7ـ  نيكولاس بيبي (أرسنال) 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا

8ـ ويلفريد زاها (كريستال بالاس) 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا

9ـ  نابي كيتا (ليفربول) 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا

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